Communiqué | CAGEI : Certificat en intelligence économique et gestion de l’innovation

Objectif

L’intelligence économique répond aux besoins nouveaux des entreprises et organisations en matière de veille économique et d’organisation des changements technologiques et de l’innovation. Cela suppose un recours permanent aux sources et réseaux d’information, la maîtrise des techniques de traitement des données, et une compétence économique et gestionnaire permettant de transformer ces informations en atout pour la stratégie et l’innovation. Ce certificat vise à mieux outiller les professionnels aux techniques de l’intelligence économique et de gestion de l’innovation afin de leur permettre d’être plus opérationnels sur le terrain.

Candidature

https://forms.gle/udgWPwFv4pm1cwdn6

#calendrier de la formation

Inscription: jusqu’au 23 mai 2025 ;

Mode mixte: 4 heures de cours en présentiel le 24 mai à Ouagadougou (ZAD) et 16 heures de cours en ligne du 27 au 31 mai 2025 en cours du soir entre 18h et 21h 30 ;

Durée : 20 h/ du 24 au 31 mai 2025

Coût de la formation

Le coût de la formation pour chaque certificat est fixé à 125 000 F CFA par candidatures individuelles et 200 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles.

Nous contacter

Info line: 25 45 37 57

Whasap: ‪+ 226 78 39 88 55‬

Mail: [email protected]

