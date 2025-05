La Fédération Burkinabè des Associations et Clubs pour l’UNESCO s’investit pour la promotion de la culture

publicite

La Fédération Burkinabè des Associations et Clubs pour l’UNESCO a tenu une conférence publique le jeudi 22 mai 2025 à Ouagadougou pour interpeller les jeunes burkinabè sur le sens noble du patrimoine burkinabè. Cette activité s’est tenue sous le thème « Patrimoine vivant : Découvrir et préserver la culture du Burkina Faso ».

Initiée depuis 1985, la Fédération Burkinabè des Associations et Clubs pour l’UNESCO (FBACU) œuvre pour la promotion de la paix à travers l’éducation, la science, la culture et la communication.

La FBACU, après observation des évènements traditionnels dans les différents établissements, a eu l’idée de mettre en place le projet « Patrimoine vivant : Découvrir et préserver la culture du Burkina Faso », afin de s’entretenir avec les établissements sur la promotion de la culture burkinabè.

Pour Delphin Ankirzomè Hien, président de la FBACU, l’objectif de cette activité est de donner aux participants des informations sur la typologie du patrimoine culturel du Burkina Faso et les stratégies pour sauvegarder ledit patrimoine.

« Le constat fait est que dans le milieu scolaire, il y a des activités culturelles qui sont très souvent organisées, mais malheureusement, elle ne reflètent pas ce qu’on veut voir comme contenus en terme de culture du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

C’est dans cette optique que cette conférence a été initiée pour sensibiliser les élèves et étudiants et leur donner les moyens pour mener des activités qui valorisent le patrimoine culturel du Burkina Faso.

Une série d’activités a été menée à travers ce projet. « Les trois premières activités ont constitué à renforcer les capacités des acteurs de l’éducation, des élèves et étudiants sur le patrimoine culturel dans trois localités notamment Dédougou, Banfora et Ouahigouya et chaque localité a bénéficié d’un atelier de formation de 30 participants », a-t-il indiqué.

Delphin Hien a par ailleurs souligné que les participants de cette formation doivent faire une restitution dans leur établissement pour toucher un large public. La quatrième activité a été la conférence publique de ce jeudi 22 mai 2025.

« Dans le contexte actuel que vit notre pays, la culture peut être l’élément qui va nous fédérer. Nous devons nous y intéresser et voir dans quel sens nous pouvons collaborer et vivre ensemble », a laissé entendre le président de la FBACU. « A travers ce projet, notre attente est de voir dans les années à venir, des activités valorisantes soient organisées par des élèves et étudiants », a-t-il invité.

Lors de cette conférence, une séance théâtrale a été présentée pour sensibiliser et faire la promotion de la culture burkinabè. Léonce Ki enseignant-chercheur au centre universitaire de Gaoua, conférencier de cette activité, a témoigné que l’objectif principal est d’amener les élèves et étudiants à mieux connaître le patrimoine, se cultiver de ce que les ancêtres ont transmit et de le partager.

« Nous avons essayé dans un objectif pédagogique, interpeller les élèves et étudiants sur l’importance du patrimoine culturel, la promotion de nos cultures pour un Burkina meilleur », a-t-il poursuivi.

A en croire Oum Aïmane Sawadogo, présidente du club UNESCO, élève de l’établissement Sacré Cœur de Dapoya a indiqué que cette conférence a permis aux élèves et étudiants de se développer et de mieux comprendre ce qu’est le patrimoine, la culture et la tradition burkinabè.

« Grâce à cette conférence, j’ai retenu qu’il faut préserver nos cultures et ne pas copier les cultures des autres pays. Je me dois de transmettre ce que j’ai appris de cette conférence à mes camarades », a-t-elle souligné.

Djamila WOMBO et Soumaïla MALO

Pour Burkina 24