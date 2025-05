Banque Africaine de Développement (BAD) : Ouverture des Assemblées Annuelles 2025 ce lundi à Abidjan, l’élection d’un nouveau président très attendue

publicite

Abidjan (Côte d’Ivoire) – Les Assemblées Annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) qui constituent les assises les plus importantes de cette institution financière multinationale de développement, ont ouvert leurs travaux ce lundi 26 mai 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce rassemblement devrait consacrer l’élection d’un nouveau président à la tête de la BAD afin de succéder à Akinwumi Adesina, le président sortant de l’institution dont le deuxième mandat arrive à son terme le 31 août prochain.

Les cinq (5) candidats confirmés en lice pour succéder au Nigérian Akinwumi Adesina à la tête du Groupe de la Banque Africaine de Développement sont le Zambien Samuel Munzele Maimbo, le Sénégalais Amadou Hott, le Sud-Africain Bajabulile Swazi Tshabalala, le Mauritanien Sidi Ould Tah et le Tchadien Mahamat Abbas Tolli. Cette élection du nouveau président du Groupe de la BAD est prévue le jeudi 29 mai prochain.

Face à la presse ce lundi 26 Mai, Akinwumu Adesina, le président du Groupe de la BAD s’est exprimé pour rappeler les enjeux de cet important rassemblement : » A la fin de la semaine, les actionnaires de la banque éliront un nouveau président du Groupe de la BAD. Il marque un moment de renouvellement, de transition et d’ambition continue.

La boussole de la banque est stable et son engagement envers le développement de l’Afrique est inébranlable « , a-t-il partagé dans son propos, tout en se satisfaisant des progrès réalisés par la banque ces dix dernières années passant d’un capital de 93 milliards de dollars en 2015 à 318 milliards de dollars en 2025.

Akinwumi Adesina passant en revue les actions de la BAD sous son leadership, a décrit ces réunions annuelles comme « une plate-forme puissante à repenser comment l’Afrique conserve et déploie sa propre richesse ».

Plus de 5000 délégués dont des chefs d’États et de gouvernement, des ministres des finances, des gouverneurs de banque centrale, des représentants du secteur privé, la société civile, des universitaires et des groupes de réflexion prendront part à ces assises qui ont pour thème : ‘’ Tirer le meilleur parti du capital de l’Afrique pour favoriser son développement’’.

A en croire la BAD, ce thème vise à identifier et exploiter les opportunités offertes par le capital africain ( humain, naturel, financier et commercial) comme moteur principal de la transformation structurelle du continent. L’objectif étant ainsi de favoriser la transition vers des économies plus inclusives, vertes et résilientes, tout en mobilisant des financements externes complémentaires à travers des partenariats diversifiés.

La journée du mardi 27 mai 2025 marquera l’ouverture officielle de ces 60è Assemblées annuelles du Groupe de la BAD alors que plusieurs activités de ces assises se sont tenues ce lundi.

Notamment, la réunion du bureau des conseils des gouverneurs, la réunion du comité directeur conjoint du conseil des gouverneurs et la réunion informelle du comité directeur du conseil des gouverneurs pour l’élection du président de la BAD.

Dans l’après-midi de ce lundi, une réunion du comité directeur du conseil des gouverneurs sur l’élection du président de la BAD est également prévue. La clôture de ces 60è Assemblées annuelles de la BAD est prévue le vendredi 30 mai prochain.

Les Assemblées annuelles du Groupe de la BAD sont le cadre permettant de faire le point, avec les actionnaires, des progrès réalisés au cours de l’année écoulée. Il fait aussi office de forum d’échanges sur des questions de développement du continent africain.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire