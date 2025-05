Souveraineté financière au Sahel : L’AES accélère le lancement de sa Banque d’investissement

publicite

Les ministres de l’Économie et des Finances de l’Alliance des États du Sahel (AES) se sont réunis à Bamako le vendredi 23 mai 2025 pour valider les conclusions des experts de l’Alliance. La rencontre s’est déroulée sous la présidence du Premier ministre malien, en présence de son homologue nigérien, également en charge de l’Économie et des Finances.

La Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID-AES) prend forme à grande vitesse. À l’issue de cette réunion à Bamako, il a été décidé de « libérer le capital initial de la BCID-AES d’ici au 30 septembre 2025 et avant la convocation de l’Assemblée générale constitutive ». Le reliquat du capital social devra, quant à lui, être libéré au plus tard le 31 décembre 2028.

La question du siège social de la banque et d’autres aspects stratégiques sera soumise à l’approbation des chefs d’État de l’AES. Le ministre malien de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, a souligné que la BCID-AES est plus qu’une simple banque, la qualifiant d’institution au service de la souveraineté financière pour le développement de l’AES. Il a précisé que la BCID financera des secteurs clés comme l’énergie, les infrastructures, l’agriculture et l’éducation, incarnant un espoir porté par la solidarité au sein de l’AES.

« Avec une population de 78 millions d’habitants, dont 75 % de jeunes, l’AES dispose d’un potentiel énorme », a souligné Dr Aboubakar Nacanabo, ministre burkinabè de l’Économie et des Finances. D’après lui, cette banque confédérale représente un levier d’espoir pour impulser le développement de l’espace AES.

Lors de cette rencontre à Bamako, les ministres ont approuvé le projet de texte portant création de la Banque Confédérale et sa feuille de route. Il a été décidé que le texte de création serait intégré comme protocole additionnel.

De plus, les experts ont été chargés d’accélérer la finalisation des termes de référence pour l’élaboration du plan stratégique 2026-2028, des politiques, des manuels de procédures et du système d’information de la banque.

Source : Mali web