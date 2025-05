Initiative présidentielle pour la Relève et l’Élite sportives : Le comité national de suivi et de supervision des travaux de réalisation des infrastructures sportives officiellement installé

publicite

Roland Anuuyitole Somda, ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, a officiellement installé ce lundi 26 mai 2025, à Ouagadougou, le comité national de suivi et de supervision des travaux de réalisation des infrastructures sportives dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la Relève et l’Élite sportives (IP-RELIS).

Le comité national de suivi et de supervision des travaux de réalisation des infrastructures sportives dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la Relève et l’Élite sportives (IP-RELIS) comprend, entre autres, une cellule de coordination, une commission technique nationale de suivi et de supervision, 13 commissions régionales de suivi et de supervision.

« Les membres du comité de suivi et de supervision ont pour mission de veiller à la bonne conduite, au suivi rigoureux et à l’évaluation constante de l’IP-RELIS dans un esprit de service public et de redevabilité », a fait savoir Roland Anuuyitole Somda, ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi.

Initiative présidentielle pour la Relève et l’Élite sportives

L’Initiative présidentielle pour la Relève et l’Élite sportives (IP-RELIS) est un programme ambitieux et stratégique. Il couvre l’ensemble des 13 régions du pays. Sa mission principale, faire doter le Burkina Faso d’infrastructures sportives modernes, accessibles et durables. La première phase concerne 5 régions dont Kaya, Ziniaré, Koudougou, Ouahigouya et Ouagadougou.

Selon un chronogramme du comité, de juin à décembre 2025, il sera question de suivre et de superviser les chantiers dans la première phase du programme. Après quoi, il interviendra le démarrage de la deuxième partie de l’Initiative, qui va concerner 4 régions.

« La mise en œuvre de cette initiative exige l’engagement total de l’ensemble des parties prenantes, à savoir la mobilisation des mouvements sportifs au plan national, premiers bénéficiaires et acteurs de ces infrastructures », a affirmé le président de la cellule de coordination, le ministre Roland Somda.

Pour rappel, le comité de suivi et de supervision est créé par arrêté n°2025-017/MSJE/CAB du 1er avril 2025.

Mahoua SANOGO (stagiaire)

Burkina 24