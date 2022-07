Sport pour tous : Le ministère des sports relance les activités

Le ministère en charge des sports et des loisirs a relancé les activités du concept Sport pour tous le jeudi 14 juillet 2022 au Palais des sports de Ouagadougou.

Des vieux, hommes et femmes, jeunes, fonctionnaires du privé, du public, du secteur informel, des agents de sécurité routière, des forces de défense et de sécurité, des personnes vivant avec un handicap ou pas… Bref, toutes les couches sociales étaient représentées pour la relance des activités du sport pour tous ce jeudi 14 juillet 2022 à Ouagadougou.

Sous le rythme de la guitare de David Solo et un groupe de percussionnistes, plus de 200 personnes ont exécuté une séance d’aérobic pendant près de 45 minutes sous une ambiance festive et conviviale.

Une invite à la population

« C’est une occasion d’inviter toute la population, qu’elle le fait déjà, dans les régions, les provinces et même dans les villes, on le constate. C’est une manière officielle d’inviter la population, toutes les forces vives de la population à se sonner au regard des nombreux bienfaits que procure le sport en termes de lutte contre les accidents cardiovasculaires et termes de santé physique et de dynamisme de la population », a expliqué le ministre des sports de la jeunesse de l’emploi Abdoul Wabou Drabo.

Des personnes âgées donne l’exemple

Il espère que cette initiative va redynamiser les initiatives privées dans le sens du sport pour tous au Burkina Faso. Sur le terrain, Alizèta Yonli, la soixantaine, a pris part à cette séance d’aérobic. Cette ménagère dit pratiquer le sport pour tous pendant près de 15 ans.

« J’ai l’habitude de faire le sport parce que c’est la santé, ça dynamise le corps. C’est toujours un plaisir de pratiquer du sport », explique-t-elle espérant convaincre ses paires de s’adonner aussi au sport.

Le sport pour tous est une politique publique qui vise à rendre accessible le sport par des activités diverses adaptées à toutes les populations. C’est un concept fondé par le Comité international olympique (CIO) en 1983 afin d’encourager et soutenir les efforts visant à faire connaître les avantages, sur les plans social et sanitaire, liés à la pratique d’une activité physique régulière dans toutes les couches de la société.

