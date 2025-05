BAD : Le Mauritanien Sidi Ould Tah élu président

publicite

En Côte d’Ivoire, le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu Président de la Banque Africaine de Développement face aux quatre autres candidats au troisième tour de scrutin. Il est désormais le 9e président de cette institution financière panafricaine depuis sa création et la dirigera pendant les cinq prochaines années.

Sidi Ould Tah au bout de seulement trois tours de scrutin a largement devancé ses autres adversaires avec plus de 76,18 % des voix, à savoir le Zambien Samuel Maimbo (20,26 %) et le Sénégalais Amadou Hott (3,55 %).

Avant cette étape, le Tchadien Mahamat Abbas Tolli avait été le tout premier à avoir été éliminé, avec un score de 0,88 % des suffrages, suivi de la Sud-Africaine Swazi Tshabalala (5,9 %). Au second round, Sidi Ould Tah avait réussi à rassembler très largement, emportant déjà plus des deux tiers des votes chez les actionnaires africains.

Prenant la parole après la proclamation des résultats, Sidi Ould Tah a été bref devant l’assemblée. « J’aimerais remercier l’Afrique pour la confiance qu’elle vient de m’accorder. Je vous remercie pour cet honneur dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l’accompagne », a-t-il déclaré avant de poursuivre en Anglais « Now, it’s time to go to work. I’m ready », se traduisant par « l’heure est au travail. Je suis prêt ».

Pour aboutir à ce resultat, Sidi Ould Tah a bénéficié des réseaux diplomatiques de son pays alors que le Président Mohammed Ould Ghazouani dirigeait l’Union africaine en 2024. A son avantage, l’on cité également les puissants réseaux de l’Arabie saoudite qui ont notamment réussi à rallier les voix des pays de la Ligue arabe.

Ces dix dernières années, Sidi Ould Tah a dirigé la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), dont le capital est détenu par les pays de la Ligue arabe. Sous sa direction, l’institution est entrée dans la cour des grandes banques de développement.

