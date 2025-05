Koulpelogo : Des jeunes s’organisent pour la paix et le développement

publicite

Dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires, l’Alliance des Jeunes pour l’Avenir du Koulpelogo (AJAK) a fait une entrée sur la scène publique ce jeudi 29 mai 2025 à Ouagadougou. Lors de sa présentation officielle, l’organisation a lancé un appel à l’unité nationale et a réaffirmé son soutien inconditionnel au Capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement.

L’Alliance des Jeunes pour l’Avenir du Koulpelogo (AJAK), qui se positionne comme un cadre dynamique et inclusif, a salué les « actions courageuses, salvatrices et stratégiques » entreprises par l’exécutif pour la reconquête du territoire et l’affirmation de la souveraineté du Burkina Faso et de l’AES.

« Malgré le coût élevé de la guerre, les multiples tentatives de déstabilisation, les campagnes de désinformation et les manipulations internes et externes, le peuple burkinabè, sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, reste debout, digne et déterminé », a déclaré, Abdoul Fathao Sana, secrétaire à l’organisation de l’AJAK.

L’organisation s’est fixée des objectifs, allant de la lutte contre la pauvreté et les inégalités au renforcement de la gouvernance locale, en passant par le soutien aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Sana Abdoul Fathao a insisté sur l’importance de la sensibilisation de la population.

« Notre objectif, c’est la sensibilisation. Il faut qu’on essaie de sensibiliser la population pour la faire comprendre. Parce que beaucoup de nos frères là-bas, ils ne comprennent pas la guerre», a-t-il expliqué, tout en soulignant le rôle des réseaux sociaux dans la désinformation.

L’AJAK a également formulé des doléances au gouvernement. L’Alliance exhorte au « Chef Suprême des Armées à intensifier les frappes chirurgicales » pour en finir avec les bandits armés dans le Koulpelogo et toutes les zones infestées. Abdoul Fathao Sana a ajouté, « nous demandons à ce qu’on puisse faire des tranchés pour les aider, les VDP qui sont là-bas. Ils sont en train de faire un gros travail là-bas ».

Pour l’avenir, l’AJAK s’engage à œuvrer sur le terrain par des actions concrètes, notamment en matière de cohésion sociale. L’Alliance appelle à l’unité et à l’entraide de tous les ressortissants du Koulpelogo, y compris ceux de la diaspora.

Pour finir, l’Alliance réaffirme ainsi sa détermination à accompagner les autorités de la Transition dans l’édification d’un Burkina Faso « libre, souverain, uni et prospère ».

Akim KY

Burkina 24