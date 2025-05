Armée de Terre : L’ENSOA conduit une manœuvre interarmes d’envergure, en phase avec la menace terroriste

publicite

Pabré Goupana-Gaskaye, du 26 au 28 mai 2025 — La zone de Pabré Goupana-Gaskaye a servi de cadre à un exercice tactique d’envergure, marquant la phase de synthèse des stages intérieurs de la 1ère vague infanterie, session 2025, de l’École Nationale de Sous-Officiers d’Active (ENSOA).

Structurée sous forme de manœuvre interarmes, cette activité a mobilisé plus de 360 stagiaires, appuyés par des unités spécialisées issues de plusieurs composantes des Forces armées nationales.

Pour le Chef de Corps de l’ENSOA, le Chef de Bataillon Aly BIKIENGA, « dans un contexte de guerre asymétrique, où les menaces sont diffuses, imprévisibles et souvent enracinées dans la population, cet exercice répond à une exigence stratégique majeure : former des sous-officiers capables de commander, de décider et de manœuvrer efficacement dans des environnements complexes, en coordination avec d’autres armes. »

Ainsi, aux côtés des compagnies d’infanterie, ont été engagés : un peloton du Bataillon Blindé d’Intervention Rapide (BBIR), une batterie du Bataillon d’Artillerie de Campagne et d’Intervention Rapide (BACIR), une section du Génie Militaire, ainsi qu’un équipage de l’Armée de l’Air. Cette composition a permis d’illustrer concrètement l’interopérabilité entre unités dans des scénarios réalistes, directement inspirés des exigences du terrain.

Les stagiaires ont été confrontés à divers types de missions : reconnaissance offensive, assaut coordonné, défense ferme de position, contre-attaque, embuscade, neutralisation de plots ennemis, ou encore évacuation médicale en zone hostile. Chaque action a été conçue pour développer les réflexes tactiques interarmes, mais aussi la capacité à prendre des décisions rapides et cohérentes sous pression.

En inscrivant la lutte contre le terrorisme au cœur de sa pédagogie, l’ENSOA démontre sa volonté de préparer des chefs de section et des chefs de groupe dotés d’une culture du commandement moderne, adaptés aux réalités du combat actuel. Cette manœuvre d’intégration constitue ainsi un véritable laboratoire tactique, où se forge la relève de l’encadrement de l’Armée de Terre.

Elle illustre la volonté des Forces armées burkinabè de bâtir une armée réactive, cohérente et résolument tournée vers la victoire opérationnelle, au service de la Nation.

ENSOA : S’élever par le savoir et l’excellence pour mieux servir !

Armée de Terre : Sacrifice pour la Patrie !

Source : Armée de terre du Burkina