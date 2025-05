Annonce | Paris Saint-Germain vs Inter : Misez sur la finale de Ligue des champions palpitante !

publicite

Nouveau champion ?

Le Paris Saint-Germain, partenaire officiel de 1xBet, vise le premier titre de Ligue des champions de son histoire. Les Parisiens n’ont disputé la finale qu’une seule fois – en 2020, l’équipe avec Neymar et Kylian Mbappé ayant perdu sur la plus petite des marges contre le Bayern 0:1. Aujourd’hui, le géant français mise sur le jeu d’équipe et les jeunes talents. Luis Enrique a fait d’Ousmane Dembélé un prétendant au Ballon d’Or et a également fait confiance à Désiré Doué et João Neves, qui ont acquis de l’expérience et pratiquent un excellent football.

Cette année, le Paris Saint-Germain a la magie de Munich pour lui : lors des quatre finales de C1 disputées dans cette ville, le tournoi produisait à chaque fois un nouveau champion. Luis Enrique peut se vanter également d’un bon bilan dans les matchs décisifs : ses formations ont célébré la victoire 10 fois sur 12. Il est intéressant de noter qu’il s’agit seulement de la deuxième finale de la Ligue des champions de l’histoire opposant des collectifs de France et d’Italie. La première a eu lieu en 1993 et ​​s’est terminée par la victoire de l’Olympique Marseille sur l’AC Milan. Depuis, les équipes françaises ne sont plus montées sur le podium dans ce tournoi.

Après les affrontements en demi-finale, Luis Enrique était heureux que son équipe n’ait pas à jouer contre le FC Barcelone, mais l’Inter pourrait s’avérer un adversaire encore plus coriace. Les Italiens s’adaptent bien au jeu de leur adversaire : ils savent jouer les seconds rôles, gérer la pression et contre-attaquer efficacement.

L’Inter veut accrocher une autre étoile à son palmarès

Il y a deux ans, la troupe de Simone Inzaghi avait subi un échec contre Manchester City en finale de la Ligue des champions et tentera de ne pas trébucher deux fois sur la même pierre. Au total, les Nerazzurri ont participé à 6 matchs décisifs du tournoi avec 3 succès au compteur des Italiens.

L’Inter garde de bons souvenirs de l’Allianz Arena, ayant battu le Bayern 2-1 dans ce stade en quarts de finale. Le succès des pépites de Simone Inzaghi en séries éliminatoires est impressionnant. Les Nerazzurri n’étaient pas favoris lors des chocs contre le Bayern et le FC Barcelone, mais ils ont fait preuve de caractère et se sont défaits de leurs rivaux. Lautaro Martinez mérite une attention particulière. L’Argentin est entré dans le match retour contre les Catalans avec une blessure, mais cela ne l’a pas empêché de marquer un but et d’obtenir un penalty. Heureusement, le capitaine de l’Inter ne sera pas forfait pour la finale.

Le match contre le Barça à Milan est resté dans les mémoires non seulement pour l’exploit de Lautaro, mais aussi pour l’histoire incroyable de Francesco Acerbi – le défenseur de 37 ans a mené le match en prolongation, marquant son premier but en compétition européenne dans les mêmes crampons qu’il avait mis pour la première fois il y a 19 ans. Vont-ils l’aider en finale ? Et quelle autre belle histoire le jeu peut-il nous offrir le 31 mai ? Par exemple, si l’Inter gagne, Henrikh Mkhitaryan deviendra le premier footballeur à remporter la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence.

Cotes : V1 – 2.337, X – 3.43, V2 – 3.32.

