Rim Biiga lance « Follow Me » en prélude à son premier album,

Dieudonné Bandé, plus connu sous son nom d’artiste « Rim Biiga », a officiellement lancé son nouveau single « Follow Me » le jeudi 29 mai 2025 à Ouagadougou.

Ce titre, empreint d’un message d’amour et d’espoir, marque un pas dans la carrière de l’artiste, annonçant un album complet prévu pour début 2026.

Le choix de l’amour comme thème central de « Follow Me » n’est pas anodin pour Rim Biiga. « Nous sommes dans une période de guerre et moi j’ai choisi de commencer par l’amour, comme quoi ce monde a besoin d’amour », a-t-il déclaré, soulignant la pertinence de son message dans le contexte actuel.



L’artiste, dont les débuts musicaux remontent à l’église, a su évoluer pour proposer un style urbain teinté des sonorités du moment, tout en conservant une profondeur dans ses textes.

Sa trajectoire a pris un tournant national en 2017, lorsqu’il a brillé en tant que candidat à l’émission « Faso Academy », atteignant la 4ème place de cette compétition nationale. Fort de cette visibilité, il a organisé son premier concert solo à l’Église AD de Samandin en 2018.

Rim Biiga est également un membre actif de la scène musicale burkinabè, faisant partie du groupe Rooftop Band et du groupe Afuni du Papa Tall Moutaga. C’est après ces années d’expériences riches et variées que l’artiste a décidé d’élargir son horizon artistique avec la sortie officielle de « Follow Me », sous la production de Focus Prod.

Ce single est donc bien plus qu’une simple nouveauté musicale, il est le prélude à un album attendu et le témoignage de l’engagement de Rim Biiga à partager des messages positifs à travers son art, prouvant que même en des temps troublés, la musique peut être un vecteur puissant d’amour et d’unité.

