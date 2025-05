Foire aux semences de variétés améliorées de plantes : La 16e édition officiellement lancée

publicite

Emile Zerbo, ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, représentant le Premier ministre, a officiellement ouvert la 16e édition de la Foire aux semences de variétés améliorées de plantes, ce vendredi 30 mai 2025, à Ouagadougou.

Promouvoir l’utilisation des semences améliorées afin d’accroitre significativement les rendements et améliorer la productivité agricole en mettant à la disposition des producteurs semenciers des semences de base nécessaires.

Tel est, des dires de Dr Drissa Sérémé, Directeur de l’Institut national de l’environnement et de la recherche agricole (INERA), l’objectif principal de la Foire aux semences de variétés améliorées de plantes, tenue plus d’une décennie durant sans discontinuer.

Au fil des ans, à l’en croire, la foire a su évoluer et s’enrichir. D’où, a-t-il fait comprendre la participation à la 16e édition de la foire des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et d’autres pays comme la République démocratique du Congo et la République de Centrafrique.

« Cette foire représente plus qu’un simple événement commercial. C’est une célébration de notre patrimoine agricole et une occasion privilégiée de partager nos connaissances, nos expériences et nos innovations afin d’inciter les producteurs à utiliser davantage les semences de variétés améliorées et ainsi assurer une meilleure productivité agricole », a fait savoir Dr Drissa Sérémé, également le Président du comité d’organisation (PCO) de la 16e édition de la Foire.

Pour Emile Zerbo, ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, représentant le Premier ministre, patron de la cérémonie, le thème de cette 16e édition « contribution des résultats de la recherche à la promotion de l’entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso » interpelle l’INERA à développer les initiatives afin d’accroitre ses capacités de production de semences.

Il a en outre souhaité que la foire puisse être déconcentrée les années à venir pour le grand bonheur de tous les producteurs. Il a en somme invité les différents producteurs à passer au siège de l’INERA à Ouagadougou afin de prendre part aux différentes activités de la foire, qui se tiennent du 30 mai au 02 juin au siège de l’INERA, à Ouagadougou.

En marge de la cérémonie d’ouverture de la foire, le commandant Ismaël Sombié, ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, co-parrain, a remis du matériel roulant d’agriculture. A la suite de cette remise, les officiels présents, ont eu droit à une visite des stands.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24