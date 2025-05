Examens et concours 2025 : « Aucun candidat ne manquera son examen pour défaut de pièce (CNIB) », rassure le DG de l’ONI

À l’orée des examens et concours de la session 2025, l’Office National d’Identification (ONI) a réactivé son dispositif spécial pour garantir que chaque candidat dispose de sa Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) à temps. Fort du succès de sa première édition en 2024, l’opération « Examens et Concours » a été officiellement lancée ce vendredi 30 mai 2025 au siège de l’ONI à Ouagadougou, et couvre l’étendue du territoire national.

« Notre objectif est clair : aucun candidat ne doit manquer son examen ou concours pour des raisons liées à l’obtention de la CNIB », a déclaré Arzouma Daouda Parfait Louré, Directeur général de l’Office national d’identification Arzouma, dont les propos ont marqué le lancement officiel de cette initiative. L’ONI entend ainsi lever tout obstacle administratif susceptible de compromettre le parcours scolaire et universitaire des jeunes Burkinabè.

Si le coût de la CNIB demeure fixé à 2500 francs CFA, la véritable innovation de cette deuxième édition réside dans l’accélération des délais de délivrance. L’ONI s’engage désormais à produire les précieux sésames en un temps record de 48 heures en moyenne.

« La facilité qui est accordée ici, c’est en termes de délai. Et depuis le début de l’opération, nous prenons les dispositions pour que les demandes provenant de ces futurs cadres et de la population soient traitées dans un délai très bref, 48 heures en moyenne, et modulables en fonction de l’urgence », a précisé Arzouma Daouda Parfait Louré.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’ONI a mobilisé des moyens considérables à travers le pays. Plus de 400 centres d’enrôlement et 10 centres de production, stratégiquement répartis sur le territoire national, sont sur le qui-vive. « L’ensemble des centres de production de CNIB a été pleinement mobilisé pour la circonstance », a assuré le Dg de l’ONI.

L’accent est également mis sur l’accessibilité. L’ONI promet qu’aucune zone ne sera laissée pour compte et qu’aucun candidat ne sera pénalisé en raison de l’éloignement géographique. Pour les cas d’urgence, un dispositif spécifique a été mis en place, invitant les responsables d’établissements, les parents ou les candidats eux-mêmes à contacter sans délai les services techniques de l’ONI. « Pour les cas particulièrement urgents, nous invitons les premiers responsables des établissements, les parents ou les candidats eux-mêmes à contacter sans délai nos services techniques », a-t-il insisté.

Conscient des défis rencontrés lors de la première édition, notamment en termes d’information, l’ONI a déployé une campagne de communication pour s’assurer que chaque potentiel candidat soit informé de cette opération spéciale, d’où la conférence de presse du jour.

Alors que les dates des examens approchent à grands pas, l’initiative de l’ONI vise à offrir une bouffée d’oxygène aux candidats burkinabè. L’engagement pris de délivrer les CNIB rapidement et efficacement témoigne de la volonté de l’administration de soutenir pleinement la réussite de la jeunesse du pays selon le DG de l’ONI.

Akim KY

Burkina 24