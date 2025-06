Burkina Faso : Des triplex entièrement autonomes en énergie solaire au cœur de Ouagadougou pour particuliers et institutions

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikailou Sidibé a procédé, ce mardi 3 juin 2025, à la pose de la première pierre de la cité écologique SONATUR Cissin 2020. Cette cité comprendra des logements triplex pour des particuliers et des institutions entièrement autonomes en énergie solaire. Également, chaque villa sera dotée d’un groupe électrogène de 35 KVA.

La SONATUR (Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains) poursuit la mise en œuvre de sa politique nationale d’aménagement urbain et d’habitat. L’adoption de son Plan Stratégique de Développement 2022–2026 a ancré une vision claire : « consolider sa position d’acteur majeur dans l’aménagement urbain tout en intégrant progressivement le développement immobilier comme levier complémentaire ».

C’est dans cette dynamique que le projet de construction d’une cité écologique, en plein cœur de Ouagadougou (arrondissement 6) sur une superficie totale de 1,3 hectares a vu le jour.

Le ministre en charge de l’urbanisme Mikaïlou Sidibé a affirmé que la construction de cette cité contribuera à l’accroissement de l’offre de logements au profit des Burkinabè. Ce projet, a-t-il fait savoir, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de production de logements.

« Nous espérons qu’au cours des années à venir, nous atteindrons un taux de mise en œuvre très satisfaisant de notre programme de production de logements, afin de permettre aux Burkinabè d’avoir un logement décent, mais surtout un logement sur des sites déjà aménagés et viabilisés », a-t-il déclaré.

Selon le ministre Sidibé la SONATUR a élargi désormais ses missions afin de couvrir le développement immobilier à travers un plan stratégique. « Et cela permet naturellement de mettre en valeur les terrains mais également de participer à la création d’emplois. Parce que c’est un chantier assez ambitieux qui est ici, qui va mobiliser beaucoup de travailleurs, ça crée des emplois ce qui est très bien pour l’économie », a-t-il soutenu.

La cité écologique SONATUR comme son nom l’indique sera entièrement autonome en énergie solaire. A propos, le ministre en charge de l’urbanisme a laissé entendre que son département prône la prise en compte du changement climatique et la construction de logements qui intègrent cette dimension. « C’est vraiment économique pour les ménages, et nous nous orientons vers ce changement de paradigme pour aller vers des constructions écologiques », a-t-il souligné.

Pour Boureima Ouattara, directeur général de la SONATUR, dans une dynamique où l’administration publique ne parvient pas à répondre aux demandes en matière de logement décent, ce projet va contribuer à soulager des Burkinabè. « Et nous, notre rôle est de mettre en œuvre cette politique du gouvernement qui vise à répondre efficacement aux demandes.

Les travaux sont lancés aujourd’hui avec la pose de la première pierre, et le délai de réalisation est de 39 mois. La pose de la première pierre par la SONATUR est un geste symbolique marquant le démarrage d’un projet de production de logements », a-t-il appuyé.

Pour mémoire, chaque villa est dotée d’un ascenseur, 9 pièces (2 salons, 6 chambres, une salle de bain familiale), 2 cuisines et une chambre de service, ainsi que des annexes et 5 places de parking. Il est possible de personnaliser chaque villa, notamment par la construction d’une piscine. Les seront livrées entièrement finies et équipées en électroménager et matériaux de finition de haut standing.

Willy SAGBE

Djamila WOMBO (Stagiaire)

Burkina 24