Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix réfléchit aux infrastructures pour la paix au Burkina Faso

Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF) organise, du 3 au 6 juin 2025 à Ouagadougou, un atelier de réflexion et de co-création. Cet événement rassemble les partenaires et récipiendaires du fonds au Burkina Faso pour aborder le thème des « infrastructures au service de la consolidation de la paix au Burkina Faso ». Cette rencontre stratégique vise à analyser, mieux comprendre et traduire en actions concrètes les nouvelles orientations stratégiques du gouvernement burkinabè en matière de planification du développement, notamment dans la mise en œuvre des projets.

L’objectif général de cet atelier est de permettre aux différents acteurs de parvenir à une compréhension partagée et à une prise de conscience du rôle que peuvent jouer les infrastructures dans la consolidation de la paix.

Plus spécifiquement, il s’agira de clarifier le concept et le rôle des infrastructures sociales et sécuritaires ainsi que leur contribution à la consolidation de la paix, mais aussi de proposer une matrice intégrant les dimensions et les indicateurs pour mesurer l’impact des infrastructures dans l’atténuation des conflits et leur contribution à la consolidation de la paix et au développement durable au Burkina Faso.

La coordinatrice résidente du système des Nations Unies Carol Bernardine Flore-Smerescniak a réitéré l’engagement du système des Nations Unies dans les actions de consolidation de la paix au Burkina Faso. Elle a rappelé que le PBF est présent dans le pays depuis 2017 et a investi près de 58 millions de dollars dans 27 projets œuvrant pour la consolidation de la paix.

« Aujourd’hui, le but de cette réflexion et de cet atelier c’est de réfléchir et d’aller plus loin quels sont les bonnes pratiques qu’on a identifier durant la mise en œuvre de ce portefeuille de programme et de projet et comment dans le reste de 2025 mais peut-être au delà également qu’est ce qu’on pourrait construire de plus comme infrastructures qui peut aider à vraiment consolider et rendre plus durable la paix et la stabilité au Burkina Faso », a-t-elle expliqué.

En outre, le secrétaire général du ministère en charge des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama, a souligné l’importance de cet atelier. Selon lui, il permettra aux participants de réfléchir à la manière de concevoir, avec le système des Nations Unies, des projets qui répondent aux orientations et à la vision du gouvernement en matière d’investissement, afin d’accompagner les populations dans leur quête de paix et de développement.

« Le gouvernement est dans une nouvelle dynamique. Les investissements ne doivent plus être réaliser comme on le faisait de par le passé. Dans la dynamique du gouvernement, il faut dorénavant aller vers des projets de grandes envergures, des projets d’investissements qui soient impactant, des projets d’investissement dont la mise en œuvre impactera effectivement les conditions des populations », a-t-il affirmé.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24