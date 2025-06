Pentecôte 2025 : Un séminaire international pour annoncer les couleurs

publicite

En prélude à la Pentecôte 2025, le Centre International d’Évangélisation (CIE) organise un séminaire international à Ouagadougou, du mercredi 4 au samedi 7 juin 2025. Cette rencontre, placée sous le thème « Oint(e) pour une démonstration de puissance d’évangélisation/moisson fructueuse », rassemble des chrétiens de 21 pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.

Durant ces cinq jours, le séminaire sera ponctué de moments de prière intense et d’enseignements. La Dr Hortense Karambiri, Pasteur Principal de l’Église du siège du Centre International d’Évangélisation (CIE), a souligné l’importance de ce séminaire dans un monde en constante agitation où la vérité est souvent relativisée.

Pour elle, ces moments sont de ceux qui marquent profondément l’âme et l’esprit. « Nous allons, par la grâce de Dieu, passer cinq jours ensemble dans la présence de notre Seigneur, pour partager Sa parole et recevoir une impartation divine. Ces moments, sont de ceux qui marquent profondément l’âme et l’esprit », a-t-il indiqué.

Le Pasteur Mamadou Philippe Karambiri, Fondateur délégué du CIE et orateur principal de l’événement, a développé le thème central de l’onction. « Le thème que nous avons abordé porte sur l’onction. Dans le langage ordinaire l’onction veut une capacité surnaturelle donnée à un être humain d’accomplir ce qui ne peut pas le faire de par sa capacité intellectuelle ou physique. Il lui faut une autre capacité qui lui permet réaliser la chose.

C’est pour que cette jeunesse puisse prendre connaissance de ces choses qui vont le permettre de travailler et de réussir », a-t-il précisé.

Egalement, le Pasteur Karambiri a illustré son propos avec l’exemple d’inventeurs qui, sans prédisposition particulière, ont réalisé des exploits grâce à l’Esprit Saint.

A l’écouter, l’Esprit Saint ne s’incarne pas directement. Il agit en vous, vous permettant d’accomplir ce qui dépasse les capacités humaines.