La 2ème édition du « Young Leading Conference (Yolec) » s’ouvre à Ouagadougou pour renforcer les compétences numériques des jeunes

La deuxième édition du « Young Leading Conference (Yolec) » a officiellement débuté ce jeudi 12 juin 2025 à Ouagadougou. Initié par le réseau des Héroïnes du Faso, cet événement vise à enrichir les compétences numériques des jeunes afin de les aider à saisir les opportunités offertes par le marché de l’emploi moderne et à accroître leur compétitivité professionnelle.

Selon les initiateurs, le programme mettra l’accent sur des domaines très demandés par le marché actuel, notamment le marketing digital et le community management. Au-delà de ces compétences techniques, le Yolec a également pour ambition d’outiller 1000 jeunes en favorisant et en développant leur esprit d’entreprise dans le secteur numérique.

Cette deuxième édition à écouter Sonia Farida Tiemtoré, vise plus loin. « Elle s’impose aujourd’hui comme un tremplin vers une jeunesse burkinabè compétente, connectée et consciente de son rôle citoyen. Elle renforce le leadership, les compétences numériques et favorise le réseautage »

Plaçant le numérique au centre de leur combat, le 2e forum Young Leading Conference a pour patronne le ministère de la transition digitale. Représentée par Fanta Sombié, elle a salué l’initiative qu’elle juge importante pour l’essor du numérique au Burkina. En outre, elle a prodigué des conseils à ces jeunes dans l’utilisation des réseaux sociaux.

« Quand vous prenez les mégas, il ne faut pas juste prendre pour se connecter et l’utiliser à la désinformation. Il faut plutôt prendre vos mégas pour apprendre et vous former », a-t-elle souligné.

Au-delà de cette reconnaissance institutionnelle, elle a souligné la volonté d’accompagner les jeunes non seulement dans l’acquisition des compétences techniques, mais aussi dans une citoyenneté numérique responsable. Cette dernière édition se tient sous la thématique « Amélioration de l’employabilité des jeunes à l’ère numérique »

