Burkina Faso : Arouna Sondé prend les rênes de la Brigade d’Intervention de l’Administration Pénitentiaire

La Brigade d’Intervention de l’Administration Pénitentiaire (BIAP) a un nouveau commandant, l’Inspecteur de sécurité pénitentiaire Arouna Sondé. Il a officiellement été installé ce vendredi 13 juin 2025 à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par l’Inspecteur principal Ouédraogo Frédéric, directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire du Burkina Faso, agissant au nom du directeur général.

Nommé à ce poste le 8 mai 2025, Arouna Sondé, qui était auparavant enseignant permanent à l’École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP), prend la tête de la Brigade d’Intervention de l’Administration Pénitentiaire (BIAP).

Lors de la cérémonie d’installation, l’Inspecteur principal Ouédraogo Frédéric a salué le travail accompli par la BIAP aux côtés des autres Forces de Défense et de Sécurité pour la reconquête du territoire national. Il a ensuite lancé un appel pressant au renforcement de la cohésion au sein des équipes.

« Le contexte actuel de notre pays nous commande encore et encore beaucoup plus de cohésion, de discipline. L’ennemi nous guette et nous devons travailler à la cohésion, à l’entente entre nous d’abord et avec les autres forces, avec les autres entités de l’administration centrale également, pour éviter tout malentendu afin de reconquérir notre territoire », a-t-il déclaré.

Il a également invité le nouveau commandant à plus d’actions, d’initiatives et d’engagement dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

En rappel, La BIAP est une unité d’élite de l’administration pénitentiaire qui a pour mission principale d’intervenir dans les situations d’urgence et à haut risque telles que les prises d’otages, les mutineries, les intrusions, les tentatives d’évasion massive, les actes de terrorisme, les actes d’extrémisme violent, les interpellations des détenus dangereux en milieu carcéral.

Egalement, la BIAP a des missions d’assistance et de protection aux hautes personnalités. Elle a compétence sur toute l’étendue du territoire national et est placée sous l’autorité directe du directeur général de l’administration pénitentiaire.