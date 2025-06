Côte d’Ivoire : Plus de 120 élèves gendarmes radiés pour consommation de drogue

En Côte d’Ivoire, plus de 120 élèves des écoles de gendarmerie d’Abidjan, la capitale économique et de Toroguhé dans le Centre-Ouest du pays ont été radiés. Ces derniers ont été testés positifs à la drogue. L’annonce a été faite le jeudi 12 juin 2025 par une source sécuritaire proche du haut commandement de la Gendarmerie nationale.

Cette opération menée de manière inopinée et ayant abouti à un tel résultat s’inscrit dans le cadre d’une campagne de contrôle de la discipline et de la moralité au sein des centres de formations des forces de défense et de sécurité ivoirienne.

Ces révélations sont d’autant plus alarmantes qu’elles ont provoqué une grosse indignation et une onde de choc au sein de l’institution mais également au sein de l’opinion publique.

La sanction ultime a été immédiatement appliquée aux élèves en infraction. Ainsi, les autorités en charge de cette affaire entendent envoyer un message fort à toute la chaîne de commandement mais aussi aux aspirants à ce corps d’élite qui exige une conduite exemplaire.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire