Nutrition au Burkina Faso : Les journées vitamines A+ et les rattrapages vaccinaux officiellement lancés

Le ministre en charge de la santé, Dr Robert Kargougou a procédé au lancement des journées vitamines A+ et les rattrapages vaccinaux, ce vendredi 13 juin 2025, dans la région du centre-est du Burkina Faso. Cette campagne nationale entend administrer, sur l’étendue du territoire national de la vitamine A aux enfants de 6 à 56 mois. Elle veut également injecter à ses enfants des déparasitants mais aussi les dépister pour détecter des cas de malnutrition et les mettre à jour de leur carnet vaccinal.

La carence en vitamine A (CVA) contribue à la mortalité infanto-juvénile et peut entraîner des maladies comme la cécité nocturne et la xérophtalmie. Elle est un fléau qui sévit également au Burkina Faso. Pour mettre à genoux ce fait, plusieurs initiatives sont mises en œuvre par les plus hautes autorités en collaboration avec ses partenaires.

Ce vendredi 13 juin 2025, ils ont lancé les journées vitamines A+ et les rattrapages vaccinaux à cet effet, à travers le ministère en charge de la santé. Pour le patron de ce département, Dr Robert Kargougou, ces journées nationales de supplémentation en vitamine A visent à distribuer des doses à des millions d’enfants à travers le territoire national.

« Au cours de ces journées, un certain nombre de conseils seront donnés aux mères de ces enfants. Vous savez que la vitamine A est extrêmement importante pour l’enfant parce que ça permet de renforcer véritablement son système de défense, pour qu’il puisse résister aux maladies. Ça leur permet d’éviter ce qu’on appelle la cécité crépusculaire » , a indiqué Dr Robert Kargougou.

En dehors de ce renforcement en vitamines A, cette campagne veut également administrer des déparasitants à ces enfants et profiter les mettre à jour en terme de vaccination. « C’est aussi important de prendre des déparasitants, parce que vous connaissez les conditions d’hygiène, les pratiques liées aux mains salles. En prenant de l’Albendazole, cela va prévenir les enfants contre les parasitoses intestinales », a ajouté le ministre.

Le lancement des ces journées est possible grâce à plusieurs partenaires techniques, notamment l’UNICEF, l’OMS, Helen Keller International Burkina Faso (HKI ), etc. Le représentant adjoint du premier partenaire cité, Dr James Mugaju a justifié cet accompagnement par le fait que le geste « soit vital ».

« C’est une intervention qui sauve des vies. La supplémentation en Vitamine A, contribue à renforcer le système humanitaire d’abord, à réduire le risque de diarrhée, de rougeole et des infections. L’Organisation de ces journées contribue à réduire la mortalité jusqu’à 24%. Vous comprenez pourquoi nous nous sommes mobilisés pour accompagner le gouvernement », s’est-il justifié.

Cette campagne entend toucher plus de 4 millions 600 milles enfants du Faso. Elle s’étend sur 4 jours pour la région du Centre et les Haut-bassins et un mois pour les autres régions, selon le ministre.

