Côte d’Ivoire : Le parti de Tidjane Thiam a marché pour exiger sa réintégration sur la liste électorale

En Côte d’Ivoire, les militants du PDCI-RDA ont marché ce samedi 14 Juin 2025 dans la commune de Cocody à Abidjan la capitale économique pour exiger la réintégration de leur leader, Tidjane Thiam, sur la liste électorale définitive. Les organisateurs de cette marche ont également indiqué vouloir faire une démonstration de force pour réclamer la reforme de la Commission Indépendante Electorale qui selon elle est caporalisée par le parti au pouvoir.

A travers cette marche, le plus vieux parti politique en Côte d’Ivoire veut exprimer son ras-le-bol face à ce qu’il considère comme une régression démocratique en Côte d’Ivoire avec l’exclusion des principaux candidat de l’opposition dont le sien principalement, le Ministre Tidjane Thiam.

Ce dernier, radié de la liste électorale définitive, a annoncé son retour imminent au pays alors qu’il se trouve depuis trois (3) mois à l’étranger où il mène le combat de sa réintégration à travers des rencontres de hauts niveaux.

A terme de cette marche, ses partisans ont remis une lettre à la Commission électorale indépendante ; un courrier dans lequel sa réintégration dans la course à la présidentielle ivoirien d’Octobre 2025 est exigée.

Pour le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Sylvestre Emmou, la Commission Electorale Indépendante est, à ce jour, complice des manœuvres du pouvoir d’Abidjan, visant à écarter les candidats sérieux à l’échéance électorale prochaine.

« Nous dénonçons avec force la radiation arbitraire et injustifiée du président Tidjane Thiam, candidat sérieux et légitime à la prochaine élection présidentielle d’octobre 2025, ainsi que des autres leaders majeurs de l’opposition. Nous considérons ces radiations et/ou non inscriptions sur la liste électorale comme des manœuvres dolosives pour éliminer des adversaires politiques importants au moyen d’artifices juridiques inopérants », a-t-il déclaré.

Le PDCI réclame une fois de plus une nouvelle révision de la liste électorale avant l’élection. Et un dialogue politique. Pour sa part, le RHDP, alors qu’il prépare son Congrès prévu les 21 et 22 juin, important évènement au cours duquel il désignera son candidat à la prochaine élection, dénonce « des manœuvres dilatoires » de l’opposition dont « l’objectif n’est pas d’aller aux élections », selon le Ministre Kobénan Kouassi Adjoumani, le porte-parole du parti.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire