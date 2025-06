Geely débarque au Burkina Faso : Une révolution automobile signée DIACFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans une démarche qui renforce le paysage automobile burkinabè, Diacfa a officiellement lancé la marque automobile chinoise Geely le vendredi 13 juin 2025 à Ouagadougou. L’avènement de Geely au Burkina Faso marque l’arrivée d’un acteur mondial majeur, qui promet de redéfinir les standards de qualité, d’innovation et d’accessibilité pour les consommateurs locaux.

L’offre Geely au Burkina Faso se veut particulièrement attrayante. Avec une gamme de véhicules allant de 14 millions de FCFA TTC à plus de 30 millions de FCFA TTC, l’entreprise vise à satisfaire divers budgets. Mais ce qui distingue réellement Geely, c’est sa garantie de six ans, une première sur le marché local.

«Je n’ai jamais vu un constructeur mondial faire ça. C’est-à-dire que vous roulez six ans un véhicule et la moindre panne que vous avez, vous ne décaissez pas un franc», a souligné Joseph Fadoul El Achkar, Directeur général de Diacfa Automobiles Burkina Faso qui met en avant la confiance du constructeur dans la fiabilité de ses produits.

En termes d’acquisition, DIACFA a annoncé des conditions de paiement souples, permettant aux consommateurs de payer leur véhicule à tempérament sur un an, sans intérêt. Cette initiative vise à rendre la mobilité de qualité accessible à tous.

« Notre objectif est d’apporter l’innovation qu’on trouve partout dans le monde aux consommateurs burkinabè », a expliqué Joseph Fadoul El Achkar. Il a d’ailleurs insisté sur l’importance d’offrir «le meilleur produit au meilleur prix avec le meilleur service après-vente.

Et pour DIACFA, entreprise burkinabé ancrée depuis 1969, ce partenariat s’inscrit dans une longue tradition d’engagement envers l’économie nationale. Fort de ses plus de 500 collaborateurs, DIACFA s’est forgée une réputation de fiabilité et de service. « DIACFA est une entreprise qui est constituée d’hommes et de femmes qui se donnent tous les jours à fond, et moi c’est ma plus grande fierté de servir avec sérieux, bâtir avec responsabilité et avancer avec le pays et avec le peuple du Burkina », a déclaré le Dg.

Gnaniodem Serge Poda, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, a salué cette initiative, y voyant un signe de la vitalité du secteur privé et un renforcement de la coopération économique avec la Chine.

« Cet événement, bien plus qu’une simple cérémonie, est l’illustration de la résilience et de la vitalité du secteur privé, moteur de croissance de notre économie», a-t-il déclaré. A l’entendre, le lancement de Geely vient renforcer les initiatives déployées par l’ensemble des investisseurs présents au Burkina Faso. Le Ministre a également exprimé son espoir que ce projet génère la création de nombreux emplois et contribue à l’amélioration du quotidien des Burkinabè.

Pour Romuald Ahmed Hien, DG de Neuronnes Technologie Burkina, déjà client de DIACFA, l’arrivée de Geely est une excellente nouvelle. « J’étais agréablement surpris de la qualité justement de ce nouveau concessionnaire, non pas seulement sur la durée de la garantie mais aussi sur tout ce qui est accessoire, la qualité, la robustesse et surtout l’accessibilité », a-t-il témoigné. Il envisage déjà l’acquisition de véhicules Geely pour sa flotte.

Geely, fondé en 1997, est un géant de l’automobile avec des ventes mondiales atteignant 3,33 millions de véhicules en 2024 et des participations stratégiques dans des marques emblématiques comme Volvo Cars, Lotus, et même Mercedes-Benz.

Le Directeur de Diacfa Burkina Faso a rappelé que les véhicules sans conducteur aux États-Unis sont une innovation de Geely, développée en collaboration avec Google. « Geely, c’est le plus gros investisseur dans la technologie automobile mondiale. La marque est bien plus qu’une marque chinoise, c’est un groupe mondial », a-t-il conclu.

Akim KY

Burkina 24