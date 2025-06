L’association Songtaaba Beogo Nirayinga honore le Naaba Samen pour son soutien aux actions citoyennes

publicite

Une délégation de l’association Songtaaba Beogo Nirayinga, conduite par son président Daouda Guinko, a effectué le 15 juin 2025 une visite courtoisie au chef de Dagnoen, Naaba Samen. Cette rencontre avait pour but de présenter les vœux de bonne fête de Tabaski au chef traditionnel, mais aussi de lui remettre une attestation de reconnaissance pour son soutien lors d’une activité de salubrité au cimetière de Dagnoen.

« C’est une visite de courtoisie pour souhaiter une bonne fête de Tabaski au chef et le remercier pour l’appui qu’il nous a accordé lors de notre opération de nettoyage du cimetière. Cette attestation symbolise notre gratitude envers son leadership et son engagement envers la communauté », a fait savoir Daouda Guinko, président de l’association Songtaaba Beogo Nirayinga.

La journée de salubrité au cimetière de Dagnoen, organisée par l’association Songtaaba Beogo Nirayinga le 5 juin 2025, avait mobilisé plusieurs jeunes pour assainir le cimetière de Dagnoen, un lieu chargé d’histoire et de mémoire. Et des dires du président de l’association, le soutien du Naaba Samen avait été déterminant pour la réussite de cette initiative, renforçant ainsi les liens entre la chefferie et les associations locales.

« Notre objectif est de montrer l’exemple, d’encourager les jeunes à s’entraider et à se soutenir mutuellement. La collaboration avec les autorités traditionnelles est essentielle pour renforcer cette dynamique », a souligné Daouda Guinko.

Après cette étape, la délégation s’est rendu chez le Moogho Naaba et le Baloum Naaba. Ces échanges témoignent, selon les dires de Daouda Guinko, de la volonté de l’association Songtaaba Beogo Nirayinga de tisser des partenariats durables avec les leaders traditionnels, acteurs clés du développement communautaire.

Pour Daouda Guinko, cette démarche n’est qu’une étape parmi d’autres dans le combat de l’association Songtaaba Beogo Nirayinga pour un vivre-ensemble harmonieux. Les prochains mois devraient voir d’autres actions concrètes en faveur de l’environnement et de l’épanouissement des jeunes.