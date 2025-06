Formation professionnelle : L’initiative « École du Savoir et du Professionnalisme » lance la première promotion en génie civil

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans un effort pour renforcer les compétences et la compétitivité des jeunes Burkinabè, une nouvelle initiative baptisée « École du Savoir et du Professionnalisme » a été lancée. Pour sa première édition, cette initiative se concentre sur le génie civil, offrant une formation spécialisée suivie d’une compétition. Les organisateurs ont présenté ce projet lors d’un point de presse ce mardi 17 juin 2025 à Ouagadougou.

Dans l’optique de renforcer la compétitivité des jeunes, l’initiative Ecole du Savoir et du Professionnalisme (E.S.PRO) organise une formation suivie d’une compétition. Selon Ismael Arthur Ouédraogo, ingénieur en travaux de génie civil et promoteur d’E.S.Pro, cette initiative vise à innover la formation professionnelle au Burkina Faso. « Nous avons constaté que de nos jours, beaucoup de diplômés peinent à trouver du travail, non pas par manque de compétences », explique-t-il.

Pour lui, E.S.Pro se positionne comme un « canal de formation saisonnière » conçu pour rendre les jeunes diplômés plus compétitifs, notamment grâce aux outils des nouvelles technologies. « Il faut commencer par ce que l’on maîtrise », a souligné Ismael Arthur Ouédraogo, justifiant le choix du génie civil pour cette première phase expérimentale. Toutefois, les prochaines éditions sont déjà prévues pour s’étendre à d’autres filières comme l’électricité, l’électrotechnique et la mécanique.

Un programme en deux volets et une approche pratique

Pour cette première édition axée sur le génie civil, le programme se divise en deux volets clés : la conception de dessin d’architecture et la conception de maquettes physiques.

La première phase du programme est une période de formation intensive destinée aux élèves, étudiants et travailleurs qui ne maîtrisent pas encore la conception assistée par ordinateur. Sept sessions de formation seront organisées dans quatre centres à savoir Fada N’Gourma, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. Le programme cible également ceux qui ont déjà des bases en dessin, mais souhaitent perfectionner leurs compétences.

À l’issue de cette formation, une compétition sera organisée. « Ceux qui s’inscrivent directement peuvent utiliser le logiciel de leur choix. Mais pour la formation, nous utiliserons ArchiCAD, complété par un traitement d’images avec Twin-motion », a souligné Arthur Ouédraogo.

Calendrier et accessibilité de la formation

La formation, d’une durée de 30 heures, se déroulera du 12 au 26 juillet 2025. La proclamation des résultats est prévue pour le 29 juillet, et la grande finale aura lieu le 9 août 2025.

E.S.PRO propose des tarifs à partir de 20 000 FCFA, dans une démarche de promotion pour permettre à un grand nombre de participants d’en bénéficier. L’objectif est clair : permettre aux jeunes du génie civil « de faire valoir leurs compétences afin d’être plus compétitifs sur le plan national et, pourquoi pas, international ».