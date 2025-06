Koudougou célèbre l’enfant africain : Un engagement fort pour les valeurs nationales

publicite

La Place de la Nation de Koudougou a accueilli, le lundi 16 juin 2025, la cérémonie officielle de clôture des 72 heures d’activités qui marquait la Journée Internationale de l’Enfant Africain. Organisée autour du thème national « Investir dans l’enfant burkinabè, c’est bâtir une nation fière de ses valeurs », cette commémoration a mobilisé une diversité d’acteurs : autorités administratives, leaders communautaires, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, ainsi que des centaines d’enfants venus des différents quartiers de la ville.

Présidée par Mme Salimata OUEDRAOGO/SANOU, Haut-Commissaire de la province du Boulkiemdé, la cérémonie a été marquée par un fort plaidoyer en faveur des droits de l’enfant. Dans son discours, madame le Haut-Commissaire a souligné l’importance de placer l’enfant au cœur des politiques publiques. Selon elle, l’enfant d’aujourd’hui est le citoyen de demain. En l’éduquant, en le protégeant et en lui transmettant les valeurs de dignité, de résilience et de solidarité, nous posons les fondations d’un Burkina Faso fort et uni. Elle a également appelé à une synergie d’actions pour mieux répondre aux besoins spécifiques des enfants vulnérables.

La cérémonie a mêlé solennité et ferveur culturelle. Des prestations artistiques variées avec les enfants (chants, danses traditionnelles, récitals poétiques et sketches éducatifs) ont mis en lumière la richesse du patrimoine burkinabè et l’expression des enfants sur les questions qui les concernent. Une exposition d’objets artisanaux, notamment de bijoux en perles réalisés par de jeunes filles, a illustré la transmission des savoir-faire locaux et l’autonomisation des adolescentes à travers l’art et l’apprentissage. Dans un geste symbolique et solidaire, des kits d’hygiène ont été remis à des enfants vulnérables, pour illustrer l’importance de la santé et de l’hygiène dans le parcours scolaire et social des jeunes.

La Croix-Rouge Burkinabè, à travers son projet Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) financé par la Croix-Rouge Finlandaise, a apporté un soutien technique et financier à cette activité et a marqué sa présence par une initiative originale : une caravane éducative déployée en marge de l’événement. Cette caravane a permis de sensibiliser plusieurs centaines d’adolescents dans la ville de Koudougou sur des thématiques importantes : sensibilisation sur les violences basées sur le genre faites aux enfants et la promotion des droits des jeunes.

« L’éducation est un levier essentiel pour préparer une jeunesse responsable et consciente de ses droits », a déclaré un volontaire du projet. Depuis son lancement en 2024 dans le Boulkiemdé, le projet SSR a formé plusieurs éducateurs pairs et touché plus de des milliers d’adolescents.

Instituée en 1991 par l’Organisation de l’Unité Africaine (aujourd’hui Union Africaine), la Journée de l’Enfant Africain est célébrée chaque 16 juin en mémoire du massacre de centaines d’enfants lors des émeutes de Soweto en Afrique du Sud, en 1976. Ces enfants manifestaient pacifiquement pour leur droit à une éducation de qualité, dans leur langue. Cette journée rend hommage à leur courage et interpelle les gouvernements et les sociétés africaines sur la nécessité de protéger et promouvoir les droits de tous les enfants du continent.