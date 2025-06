Protection de l’enfance : Des individus interpellés par la Police municipale de Ouagadougou

publicite

Le mardi 17 juin 2025, les services de la Police Municipale de la gare de l’Ouest, en collaboration avec les acteurs locaux, ont interpellé deux individus impliqués dans un réseau de trafic d’enfants.

Une vingtaine d’enfants, âgés de 12 à 17 ans, originaires de zones rurales, étaient ciblés par des promesses trompeuses d’emploi dans d’autres régions du pays ou à l’étranger.

Grâce à la vigilance des agents de la gare et de la population, les suspects ont été appréhendés et les mineurs, confiés aux services de protection de l’enfance.

La Police Municipale de Ouagadougou remercie la population pour la collaboration et invite par ailleurs, les parents à plus de vigilance dans la surveillance et l’éducation de leurs enfants.

