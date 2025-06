BAC 2025 : Le ministre d’État Ismaël Sombié lance les épreuves au Lycée Bambata

publicite

Une délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre d’État en charge de l’agriculture, Ismaël Sombié a procédé au lancement officiel des épreuves du baccalauréat du Burkina Faso, ce mardi 24 juin 2025. Pour cette année, 112 985 candidats prennent part aux épreuves sur le plan national, soit une baisse de 7899 par rapport à l’année passée.

Le top départ pour le début des épreuves écrites du baccalauréat, session de 2025 a été donné ce mardi 24 juin 2025, au Lycée Municipal Bambata de Ouagadougou. Ce premier pas marquant le début sur l’étendue du territoire national a été marqué par la présence d’une forte délégation ministérielle dirigée par le ministre d’État en charge de l’agriculture Ismaël Sombié.

A l’ouverture de la première enveloppe, les jeunes ont eu droit à des conseils et encouragements de la part de la délégation. « Nous sommes venus leur passer un message d’encouragement. Soyez sereins, soyez calmes. Lisez bien les sujets et traitez-les calmement et vous verrez que tout se passera très bien », a dit Ismaël Sombié.

Le ministre d’État a d’ailleurs insisté sur la nécessité d’oublier la triche pendant les épreuves afin d’incarner les valeurs d’honnêteté prônées par les autorités. « Nous sommes là pour leur passer le message de ce que veut notre premier responsable, des Burkinabè dignes, des Burkinabè intègres.

Nous leur avons passé ce message où nous ne souhaitons pas avoir des Bac emprunts de tricherie. Nous leur avons dit à quel point nous comptons sur eux pour incarner ces valeurs », a-t-il rappelé.

En cette session, 112 985 candidats prennent part. Pour le centre de ce lycée, deux jurys y figurent. Ils sont au nombre de 504. Dans l’attente des sujets, Ismaël Sawadogo de la série D s’est dit prêt à mettre en pratique les différents conseils prodigués.

« Pour le moment ça va. On peut dire que je me suis bien préparé et on attend maintenant les sujets. Il y a de l’espoir pour les résultats. On ne peut pas dire beaucoup de choses d’abord, comme les sujets ne sont pas encore là mais ça va. La matière qui m’effraie un peu c’est le français » , s’est exprimé, avec un visage serein, ce candidat.

Parmi les candidats, on note 52 506 garçons et 60 362 filles repartis en 460 jurys. La région du centre enregistre le plus grand nombre avec 32 527 au compteur, suivie de celle des Hauts-Bassins (18 299). Le taux de participation des filles est de 53, 48%.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24