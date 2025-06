Fada N’Gourma : Top départ du Baccalauréat 2025 dans la région de l’Est

publicite

Ce mardi 24 juin 2025, le Gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a procédé au lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat au Lycée Diaba Lompo de Fada N’Gourma. Entouré des corps constitués régionaux, il a visité plusieurs salles de composition, prodigué des conseils aux candidats, avant de superviser l’ouverture de la première enveloppe d’épreuve, dont l’intégrité du sceau a été vérifiée en présence des candidats. Le démarrage effectif des épreuves a eu lieu à 7h30.

Au total, 4 504 candidats, dont 2 170 garçons et 2 377 filles, prennent part à ces épreuves dans la région de l’Est. Les compositions se déroulent dans 5 centres dans le Gourma. Il s’agit de 2 centres à Bogandé dans la Gnagna, 2 dans le Gourma et 1 à Diapaga dans la Tapoa.

Dans son adresse, le Gouverneur a salué l’engagement des différents acteurs et exhorté les candidats à faire preuve de discipline et de rigueur. « Je les invite à se départir brutalement des comportements compromettants», a-t-il lancé.

Ensuite, il a formulé le souhait de voir la région maintenir son bon rang, comme lors des résultats du CEP et du BEPC cette année.

Il a également félicité les parents d’élèves pour leur soutien, malgré les contraintes, ainsi que les enseignants, encadreurs et partenaires techniques pour leur engagement. Un hommage particulier a été rendu aux forces de défense et de sécurité, mobilisées pour garantir le bon déroulement des examens dans un contexte sécuritaire exigeant.

Gabriel Sawadogo, Directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, a confirmé que « tout le dispositif est en place et tout se déroule comme prévu ». Il a souligné l’appui crucial de l’armée pour l’acheminement du matériel vers la Tapoa, auparavant source d’inquiétude. Toutefois, il note une baisse de 250 candidats par rapport à 2024, ce qui a entraîné la suppression d’un jury.

Amadou SOW

Pour Burkina 24