La Croix-Rouge Burkinabè et la Croix-Rouge de Belgique-Flandre lancent une application de premiers secours innovante

La Croix-Rouge Burkinabè, en partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique-Flandre, a officiellement lancé l’application First Aid Blended Learning (FABL), ou Premiers Secours en Apprentissage Mixte (PSAM) le mardi 24 juin 2025 à Ouagadougou. Cette initiative vise à renforcer les capacités des populations en matière de premiers secours, en rendant l’apprentissage accessible, moderne et adapté aux réalités locales.

First Aid Blended Learning (FABL), ou Premiers Secours en Apprentissage Mixte (PSAM) est une application conçue pour améliorer et faciliter l’apprentissage des gestes qui sauvent.

Selon Elsa Kuntziger, représentante pays de la Croix-Rouge de Belgique-Flandre, l’objectif est de contribuer à rendre l’apprentissage des premiers secours plus accessible et plus facile.

Elle a ajouté que l’idée était de développer une application spécifique au continent africain. De ce fait, en plus du Burkina Faso, l’application sera également déployée dans d’autres pays du continent, notamment au Burundi et à l’Ouganda.

<< Le choix du Burkina Faso s’appuie sur le vaste réseau de volontaires de la Croix-Rouge Burkinabè, présent dans les 13 régions et les 45 provinces. Nous sommes très confiants qu’avec le savoir-faire de la Croix-Rouge Burkinabè, cet outil les aidera ; c’est un petit plus que nous apportons >>, a-t-elle expliqué.

Daouda Sawadogo, chef de projet Premiers Secours à la Croix-Rouge Burkinabè, a expliqué que FABL est une application fonctionnant hors ligne, utilisable en situation d’urgence et offrant un apprentissage flexible. Il a précisé qu’il s’agit d’une application gratuite qui contient des détails complets et les gestes à adopter face à diverses urgences.

<< Elle permet à l’utilisateur d’avoir tous les contenus des premiers secours à portée de main. Le téléphone est devenu notre ami intime de tous les jours, alors pourquoi ne pas en profiter pour y insérer quelque chose qui nous permettra, le cas échéant, de faire face à une urgence ? Cela permet également aux gens d’apprendre à leur rythme et sans pression les premiers gestes de secours >>, a-t-il souligné.

