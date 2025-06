publicite

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé ce mardi 24 juin 2025, une audience à la délégation spéciale consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Introduits par le ministre en charge l’Industrie et du Commerce, le président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Roland Achille SOW, et sa délégation sont venus se présenter au Chef de l’État après leur installation le 19 juin 2025.

A l’issue de l’audience, Roland Achille SOW a exprimé sa « profonde gratitude et reconnaissance au Président du Faso » pour les félicitations et encouragements, ainsi que les conseils prodigués et les orientations très claires qui permettront au bureau qu’il préside, de mener à bien sa mission.

« Je voudrais rassurer que cette équipe, surnommée les 8 VDP de l’économie burkinabè, sera une équipe de combat. Et ce combat nous allons le mener pour une dynamisation du secteur économique burkinabè, pour recentrer à travers un encrage institutionnel très fort, la Chambre de Commerce du Burkina », promet le président SOW.

En rappel, lors du Conseil des ministres du 18 décembre 2024, le gouvernement a adopté les statuts particuliers de la Chambre de Commerce et d’Industrie et dissout la chambre consulaire.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso