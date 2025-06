Droits fonciers des femmes : La plateforme TENFOREST Burkina Faso renforce les capacités opérationnelles du bureau domanial de la commune de Garango

publicite

La Plateforme des Champions des Tenures Foncières et Forestières (TENFOREST) a remis du matériel roulant et des équipements de bureau au bureau domanial de la commune de Garango, dans la province du Boulgou, région du Centre-Est. La remise symbolique est intervenue au sein de la mairie de ladite commune, à l’occasion d’une cérémonie officielle, ce mercredi 25 juin 2025.

Une armoire de rangement, un ordinateur bureau complet, un scanner et une moto pour les sorties terrains. Telle est la constitution du don du regroupement d’Organisations de la société civile (OSC) TENFOREST au Burkina Faso au profit du bureau domanial de la commune de Garango.

Alain Traoré, président de TENFOREST, a fait savoir que ce geste s’inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du projet PDFCOF.

« TENFOREST mène actuellement un projet de sécurisation des droits fonciers collectifs des organisations des femmes au niveau du Burkina Faso. Il y a six communes d’intervention, dont la commune de Garango », a-t-il déclaré.

La sécurisation, a-t-il poursuivi, est accompagnée par un service, à Garango, au niveau de la mairie, à savoir le service domanial ; sa mission étant, d’accompagner les processus d’acquisition d’actes fonciers au niveau rural dans l’espace de la commune.

Au regard du rôle important que joue ce bureau domanial au sein de la commune cible pour l’atteinte des objectifs visés du projet PDFCOF, Alain Traoré a trouvé normal de répondre favorablement à la requête dudit bureau en lui apportant ce dont il a besoin pour l’accomplissement de sa mission.

Timothée Zombré, Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Garango, a vu en ce geste une promesse tenue de la part de TENFOREST.

« Promesse faite, promesse tenue. C’est un sentiment de satisfaction et surtout de reconnaissance à l’endroit de ladite association. En mon nom propre et au nom de l’ensemble des délégués, je voudrais dire merci pour ce lot de matériels », a-t-il réagi.

En tant que premier responsable de la commune, il a tenu à rassurer les donateurs de ce que l’ensemble du matériel reçu sera utilisé selon sa destination. « On va surtout veiller à ce que le matériel soit bien conservé…», a rassuré le PDS.

Pour rappel, le Projet de Sécurisation des Droits Fonciers Collectifs des Femmes en Milieu Rural au Burkina Faso (PDFCOF) est une initiative visant à renforcer l’accès des femmes rurales aux documents de sécurisation foncière.

Il est mis en œuvre par la Plateforme des Champions des Tenures Foncières et Forestières (TENFOREST) et financé par The Tenure Facility. Le projet cible spécifiquement les femmes rurales et vise à assurer une gouvernance foncière plus inclusive et durable.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24