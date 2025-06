Vista Group Holding lance son concept store bancaire innovant à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Vista Group Holding a officiellement inauguré son concept store bancaire à Ouagadougou le vendredi 20 juin 2025, une première au Burkina Faso. Cette initiative majeure vise à révolutionner l’expérience bancaire des populations, marquant un tournant dans le paysage financier du pays.

Vista Bank Burkina s’est donnée pour mission de moderniser l’expérience bancaire et de proposer des solutions innovantes, accessibles et adaptées aux besoins de sa clientèle. Cette ambition s’est concrétisée avec la réalisation de ce concept store, qui incarne la vision d’une banque connectée, agile et inclusive.

Quatre piliers pour une banque réinventée

Selon Ibrahim Ba, Directeur Général de Vista Bank Burkina, ce concept store repose sur quatre piliers essentiels. Le premier pilier repose sur le financement sur mesure qui vise à offrir des solutions de financement adaptées aux besoins de la population burkinabè, notamment en matière de crédit à la consommation et immobilier.

Ensuite, le deuxième pilier concerne le soutien à l’entrepreneuriat. Il s’agira d’accompagner les startups et les entrepreneurs en facilitant l’accès aux financements pour leurs équipements et leur croissance. Quant au troisième pilier, il renforcera la relation client immersive, où il sera question de réinventer la relation client en proposant une approche plus personnalisée et immersive.

Enfin, le quatrième pilier promeut un écosystème collaboratif afin de créer un écosystème gagnant-gagnant en nouant des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux et internationaux. « Parce que l’avenir du secteur bancaire repose sur la diversification des services et la complémentarité des offres, notre Concept Store Bancaire se veut une véritable vitrine des produits et services de nos partenaires, couvrant plusieurs secteurs clés », a précisé Ibrahim Ba.

Il a ajouté que les clients bénéficieront d’un accompagnement sur mesure avec un conseiller financier dédié et auront accès à une gamme de solutions de financement rapides et avantageuses, incluant le paiement échelonné (3 ou 6 fois), le crédit à la consommation, le crédit-bail et le crédit immobilier, après obtention d’un devis auprès des partenaires.

Promotion du « Made in Burkina » et impact socio-économique

Mohamed Ba a également souligné l’engagement de Vista Bank, à travers ce concept store, à promouvoir les talents et les créations « Made in Burkina ». L’objectif est de faciliter leur accès aux financements et de leur offrir une plateforme de visibilité unique.

« Au-delà de l’innovation bancaire, nous avons voulu que ce Concept Store soit aussi un levier de développement économique et social, en mettant un accent particulier sur les startups, les PME et l’entrepreneuriat féminin », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Simon Tiemtoré, Chairman de Vista Group Holding, a réaffirmé que l’avenir bancaire en Afrique passe par la proximité, l’innovation et la collaboration. « Ce concept store incarne notre vision d’une banque moderne et accessible, prête à transformer l’expérience client en Afrique », a-t-il déclaré.

Lire aussi : Vista Group Holding étend ses activités avec l’inauguration de Vista Assurance Burkina à Ouagadougou

En outre, le représentant du ministre en charge de l’économie et des finances, Souleymane Nabolé, a félicité Vista Bank pour cette innovation qui incarne « une nouvelle génération de services bancaires fondée sur l’écoute, l’interaction, la digitalisation et l’intégration des besoins économiques et sociaux dans un même espace ».

Aussi, il a salué cette initiative qui « réconcilie modernité et proximité, performance et inclusion, innovation et impact durable » à une époque où les besoins des citoyens évoluent et où les frontières entre technologies, finances et services se réinventent.

Pour rappel, Vista Bank Burkina est une filiale de Vista Group, une holding de services financiers et d’assurances. Le groupe est présent au Burkina Faso, en Guinée Conakry, en Gambie, en Sierra Leone et au Mozambique.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24