Fidèle Tankoano : Le coureur de la Tapoa qui bouscule l’athlétisme burkinabè

En moins de deux ans, il est passé de parfait inconnu à l’un des espoirs les plus prometteurs du fond burkinabè. Originaire de Mahadaga, dans la province de la Tapoa, Fidèle Tankoano a surpris tout le monde en terminant deuxième au semi-marathon du Pic du Nahouri. À 30 ans, sans encadrement structuré ni soutien logistique, il trace son chemin avec une volonté farouche, défiant les standards de l’athlétisme de haut niveau.

Tout commence en décembre 2023 à Fada N’Gourma. Fidèle Tankoano participe à sa toute première course officielle : le marathon international la Tanjiama. Sans palmarès, sans expérience, mais avec une motivation à toute épreuve.

« J’avais toujours voulu faire du sport. Depuis tout petit, j’aimais courir. Mais je n’avais jamais eu l’occasion de m’engager », raconte-t-il. Ce jour-là, il découvre sa voie. Et depuis, il ne s’est plus arrêté.

Dans les mois qui suivent, il multiplie les compétitions et gravit les échelons à une vitesse impressionnante. Il participe aux 10 km Laafi Ouaga, aux 15 km du parc Bangr-Wéogo, au marathon des échangeurs à Ouagadougou, puis aux 42 km du Kouritenga. À chaque course, Fidèle Tankoano apprend, progresse, affine sa technique. Il court sans relâche, sans excès de bruit, mais avec l’intensité de ceux qui ont décidé de ne rien laisser au hasard.

Mai 2025 marque un tournant. Fidèle Tankoano s’aligne au départ du semi-marathon altitude Nahouri, l’un des plus exigeants du pays. Sur les pentes escarpées de Pô, face à 65 coureurs venus du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et d’ailleurs, il adopte une stratégie lucide. Il reste dans le sillage des deux meneurs ghanéens pendant la première moitié de la course, gère son souffle, puis place une attaque dans la montée finale.

« Quand j’ai vu qu’il était fatigué, j’ai profité de l’occasion. J’ai tout donné jusqu’à l’arrivée », explique-t-il. Il franchit la ligne en 1h29’13″, deuxième au classement général et premier Burkinabè. Une révélation. Un déclic national.

Ce succès, Fidèle Tankoano ne le doit ni à un centre d’entraînement ni à un encadrement quotidien. Affilié à l’AS Police basée à Ouagadougou, il s’entraîne pourtant seul à Fada N’Gourma. Ses plans d’entraînement lui sont envoyés par WhatsApp. Il les suit avec une rigueur quasi militaire. « L’obéissance vaut mieux que le sacrifice », lance-t-il, comme un principe de vie.

Mais au-delà des consignes reçues, Fidèle Tankoano développe ses propres méthodes. Inspiré par des vidéos de motivation, il met en place un système de fractionné adapté à son environnement. « Je cours deux minutes vite, une minute lentement, trois minutes vite, une minute lentement… puis je stabilise à 70 % de ma capacité, en gardant 30 % pour la fin ».

Dans une région où les pistes d’athlétisme sont quasi inexistantes et les soutiens institutionnels absents, Fidèle Tankoano incarne un espoir tangible. Son parcours prouve que l’on peut émerger sans les moyens classiques, à condition d’avoir la volonté. Il devient un modèle pour toute une génération de jeunes sportifs de l’Est. « La vie d’un athlète n’est pas simple. Il faut être motivé, discipliné, et prêt à payer le prix », affirme-t-il.

Aujourd’hui, Fidèle Tankoano court pour aller plus loin. Son rêve est clair : représenter dignement le Burkina Faso sur la scène internationale. Sa détermination, son intelligence de course et sa progression constante lui donnent toutes les cartes pour y parvenir. Il sait que les sommets ne se donnent pas, ils se méritent. Et lui a déjà entamé l’ascension. Pas à pas. Foulée après foulée. Avec la certitude tranquille que les rêves sont faits pour être atteints, même quand on part de très loin.

