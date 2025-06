Communiqué | Formation d’excellence en gestion de projet : Le CEFDA lance une session intensive à Cotonou

publicite

COTONOU, Bénin – Le Centre d’Études et de Formation pour le Développement en Afrique (CEFDA) organise un séminaire international de haut niveau en gestion de projets du 28 juillet au 8 août 2025. Pendant 10 jours, les professionnels du développement pourront se former aux dernières méthodologies sous la direction du Dr Amédée P. Dondassé, Directeur Général du CEFDA et enseignant-chercheur à l’Université Thomas Sankara de Ouagadougou.

Une formation complète pour professionnels exigeants

Destinée aux coordinateurs de projets, experts MEAL (SERA) et consultants, cette formation exige un niveau Licence minimum. Elle couvrira l’ensemble du cycle projet :

Conception et analyse de projets

Planification opérationnelle

Gestion axée sur les résultats de développement

Techniques avancées de suivi-évaluation

« Notre approche combine théorie, études de cas concrets et échanges d’expériences », précise le Dr Dondassé, fort de 27 ans d’expérience dans le secteur. « Les participants acquerront des compétences immédiatement applicables pour réussir aux entretiens d’embauche et exceller en poste. »

Des avantages distinctifs

Les participants recevront :

Un certificat de formation officiel

Le logiciel Microsoft Project 2021 installé

Les vidéos complètes du séminaire

Un document pédagogique électronique

En présentiel uniquement :

Pauses café et déjeuner quotidiennes

Coffret de travail (bloc-notes + stylo)

Cérémonie de clôture en toge académique

Modalités pratiques

Horaires : 8h00 – 14h00 (avec pauses)

Coûts : 325 000 F CFA (présentiel) 300 000 F CFA (en ligne)

Paiement : Virement sur compte EcoBank (références communiquées ultérieurement)

Inscriptions

Les professionnels intéressés doivent envoyer par WhatsApp au (+226) 74 58 90 90 le message exact :

« Demande de la fiche d’inscription au séminaire international à Cotonou »

La fiche complétée est à retourner à : [email protected]

« Ce séminaire répond à un besoin crucial de professionnalisation dans l’espace francophone africain », souligne un ancien participant. « La méthodologie du Dr Dondassé transforme durablement les pratiques professionnelles. »