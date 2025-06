« Des Racines et des Ailes pour la Vie » : Les 7 ans d’actions concrètes de Orange Burkina Faso révélés dans son rapport RSE

publicite

L’entreprise Orange Burkina Faso a solennellement dressé son bilan RSE couvrant les années 2017 à 2024. Cette cérémonie, tenue à Ouagadougou le vendredi 27 juin 2025 en présence de hautes autorités gouvernementales, de partenaires et de nombreuses parties prenantes, n’était pas qu’une simple présentation, mais une mise en lumière de sept années d’actions concrètes et d’investissements significatifs d’Orange Burkina Faso au profit des communautés locales.

Bien plus qu’un simple opérateur de télécommunications, Orange Burkina Faso intègre, depuis son arrivée au Burkina Faso, le développement durable au cœur de ses actions, devenant un acteur important au pays des Hommes intègres.

Le rapport intitulé « Des Racines et des Ailes pour la Vie » détaille une multitude de projets structurants qui ont directement impacté des milliers de vies à travers le pays.

Pour Minata Traoré/Séré, Head of Communication Institutionnelle, Relations Extérieures et Orange Digital Center à Orange Burkina Faso, la première responsabilité sociétale d’Orange Burkina Faso, c’est l’inclusion numérique. En effet, le rapport dévoile que 257 milliards ont été investis dans ce volet, et le nombre de sites est passé de 801 à plus de 2 000, soit plus de 1 300 sites construits en 8 ans.

« En tant qu’entreprise de télécommunication, notre première responsabilité, c’est de rapprocher ceux qui sont très éloignés du reste du monde. De les connecter à travers la disponibilisation du réseau dans des zones blanches. Nous avons aussi l’inclusion financière à travers Orange Money. Là où les banques traditionnelles ne peuvent pas aller, nous, nous y allons pour permettre à de petites entreprises d’avoir accès à des services financiers à travers leur téléphone mobile », a expliqué Minata Traoré/Séré.

De 2017 à 2024, la Fondation Orange Burkina Faso a mené plus plusieurs actions dans des domaines aussi variés que la santé, l’éducation, la culture et la solidarité, avec l’ambition d’offrir une égalité des chances à toutes et à tous.

« Sur le plan de la santé, nous avons construit des centres de santé comme le centre d’hémodialyse de Ouahigouya, une prise en charge dans le traitement du cancer de sein dont 200 femmes en ont été bénéficiaires, la construction de deux (02) maternités, une (01) unité de production d’oxygène médicale, des postes de santé primaires dans les villages Orange.

Dans le cadre de l’éducation, nous avons construit des écoles primaires puis soutenu avec 100 millions FCFA de vivres aux cantines scolaires et deux (02) lycées scientifiques. Dans le domaine de la culture, nous accompagnons tout ce que vous voyez comme festivals. La dernière activité en cours est le conte avec KPG, que la fondation s’évertue à maintenir », a-t-elle dit.

« Dans le domaine de la solidarité, nous sommes allés plus loin car nous nous adaptons aux besoins du Burkina Faso. Nous avons soutenu les déplacés internes avec 90 millions FCFA de don en vivres et de matériels. Nous avons aussi produit 10 000 cartes nationales d’identité pour des PDI, afin qu’ils puissent exercer pleinement leurs droits civiques », a ajouté plus loin la Head of communication institutionnelle Relations Extérieures et Orange Digital Center de Orange Burkina Faso.

Aussi, depuis 2021, à travers Orange Digital Center, Orange Burkina Faso participe à la formation des jeunes aux métiers du digital en vue de renforcer leur employabilité, encourager l’innovation digitale et soutenir l’entrepreneuriat technologique.

Une Continuité d’Engagement pour un Impact Renforcé

Au vu des acquis engrangés, Orange Burkina Faso ne compte pas s’arrêter en si bon chemin dans le cadre de ses actions RSE. L’entreprise ambitionne de donner plus d’impact à ses initiatives sur tous les plans.

« En termes de continuité, c’est de donner plus d’impact à ce que nous faisons, tendre le bosquet, former plus de jeunes et accompagner plus d’entrepreneures au Burkina Faso », a conclu Minata Traoré/Séré.