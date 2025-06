L’Institut Biblique Oholiab célèbre la consécration de 62 nouveaux « Aides-Missionnaires »

publicite

Le dimanche 29 juin 2025, l’Institut Biblique Oholiab du 75e anniversaire a célébré la clôture de son année académique 2024-2025. La cérémonie a été marquée par la consécration de 62 nouveaux Aides-Missionnaires, désormais prêts à s’engager auprès des pasteurs dans leurs églises.

Cette promotion, baptisée « Les Aides Missionnaires », est la dixième cohorte de diplômés de l’Institut Biblique Oholiab. Au total, 62 lauréats ont reçu leur parchemin lors de cette journée mémorable.

Selon le doyen académique, Razangwendé BAMOGO, le parcours de l’institut force l’admiration, depuis sa création. En dix ans, plus de 600 fidèles chrétiens ont été formés, et parmi eux, plus de 100 sont devenus pasteurs. Il a souligné la qualité de l’enseignement dispensé, affirmant que les impétrants ont reçu une formation rigoureuse et complète.

« Quand on regarde la rigueur et la qualité du travail que nous donnons aux étudiants, nous pouvons dire en conclusion qu’ils seront efficaces sur le terrain. Nous leur avons enseigné jusqu’à 18 modules », a-t-il déclaré.

Quant à Pélagie Coulibaly, l’une des heureuses lauréates, elle se dit débordée de joie, car ayant terminé avec brio ces trois années. Toute joyeuse, elle a partagé son émotion. « Je suis vraiment très heureuse pour cette journée bénie que l’Éternel nous donne, parce que durant ces trois ans de formation, ça n’a pas été facile.

Malgré plusieurs autres occupations, nous étions là pour comprendre la parole de Dieu, apprendre pour mieux persévérer dans la vie spirituelle. Aujourd’hui, Dieu a fait grâce, nous avons eu nos diplômes, et par la grâce de Dieu nous allons mettre ça en pratique. »

La consécration de ces nouveaux Aides-Missionnaires représente un pas significatif pour les Assemblées de Dieu, renforçant leurs équipes pastorales et assurant la diffusion de la parole divine à travers le pays. Ces diplômés sont désormais armés de connaissances et de compétences nécessaires pour servir activement leurs communautés.