Initiative Desert to Power : Après 2 ans, les travaux reprennent à Ouagadougou !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre de l’énergie, des mines et des carrières, Yacouba Zabré Gouba, a officiellement ouvert les travaux de la 5e réunion ministérielle de l’Initiative Desert to Power, ce lundi 30 juin 2025, à Ouagadougou.

Plus de deux ans après la dernière réunion du même genre, à Nouakchott, la 5e réunion ministérielle de l’Initiative Desert to Power, selon Yacouba Zabré Gouba, ministre de l’énergie, des mines et des carrières du Burkina Faso, constitue une opportunité de renouveler leur engagement à travailler ensemble pour asseoir un développement économique social durable dans le Sahel afin d’offrir aux populations de meilleures conditions de vie.

A ce rendez-vous de Ouagadougou, il sera question, des dires du ministre Gouba, de faire le bilan, d’évaluer les forces et les faiblesses, d’opérer les agissements nécessaires pour s’adapter aux changements qui s’imposent à eux et de prendre de nouveaux engagements.

Pour Dr Kevin Kariuki, Vice-président du complexe de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte de la BAD, cette réunion a pour objectif de faire le bilan de ce que l’initiative Desert to Power a pu faire dans les 5 pays de la Phase I et le bilan de la 3e réunion ministérielle, tenue à Nouakchott, où il a été demandé de faire deux délivrables.

Le ministre de l’énergie burkinabè a par ailleurs tenu à faire comprendre qu’en dépit des progrès réalisés dans le cadre de ladite initiative, beaucoup d’efforts restent à fournir face aux défis énormes auxquels la région du Sahel fait face. « Notre engagement doit rester ferme, parce qu’ensemble, je reste convaincu que nous pouvons transformer nos défis en opportunité au regard du potentiel énergétique dont dispose notre région », a-t-il appelé.

Plus de 15 projets en cours de réalisation

Offrir aux populations du Sahel de meilleures conditions de vie. Telle est l’un des principaux objectifs de cette initiative sous-régionale. Cela, dit Yacouba Zabré Gouba, passe nécessairement par la réalisation d’infrastructures adaptées et durables dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l’énergie.

En effet, a fait remarquer le ministre, malgré les énormes défis multidimensionnels auxquels la région du Sahel fait face, l’initiative progresse. Prenant le cas du Burkina Faso, il a cité des projets majeurs cofinancés avec la BAD et d’autres bailleurs dans le secteur de l’énergie. Au total, une quinzaine de projets en cours de réalisation, foi de M. Gouba.

« Il s’agit du projet Yeleen central solaire qui enregistre des performances très encourageantes, avec notamment la mise en service, courant 2024, d’une centrale de 42 Mégawatts-crêtes (MWc) avec du stockage en périphérie de Ouagadougou. Egalement, la mise en service d’un (1) MWc à Gaoua et la mise en service d’une centrale à Dori d’une puissance de 6 MWc, qui interviendra très prochainement », a-t-il entre autres cité.

Pour rappel, l’initiative Desert to Power a été lancée à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 13 septembre 2019. La phase I de l’initiative réunit 5 pays à savoir le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso. Il est particulièrement soutenu par la Banque africaine de développement (BAD).

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24