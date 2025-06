Coopération Sud-Sud : La Guinée-Bissau s’inspire du Burkina Faso en matière de protection sociale

publicite

Une délégation gouvernementale de la Guinée-Bissau, dirigée par Ligia Monteino Dias, Directrice du Cabinet du Premier ministre, est actuellement en visite au Burkina Faso. L’objectif de cette mission est de renforcer la coopération Sud-Sud et de s’inspirer de l’expérience burkinabè en matière de protection sociale. La délégation a été reçue en audience le lundi 30 juin 2025 par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

La Guinée-Bissau, ayant récemment lancé sa propre Politique nationale de protection sociale, cherche à optimiser sa mise en œuvre en s’appuyant sur les bonnes pratiques d’autres nations africaines. « Cette mission s’inscrit dans la dynamique de coopération Sud-Sud et fait suite à la mise en place d’une commission créée par le gouvernement de la Guinée-Bissau, à l’occasion du lancement de notre Politique nationale de protection sociale », a expliqué Ligia Monteino Dias après l’audience.

« La semaine dernière, nous étions au Cap-Vert avec le même objectif. Aujourd’hui, nous sommes au Burkina Faso pour échanger avec les autorités et mieux comprendre leur parcours et leurs initiatives en matière de protection sociale », a-t-elle précisé.

Elle a salué la qualité des échanges et l’accueil chaleureux réservé à sa délégation, affirmant « Le Burkina Faso est un pays frère de la Guinée-Bissau. Nous nous sentons véritablement chez nous ici au Burkina Faso, et nous remercions chaleureusement les autorités pour leur accueil fraternel et leur disponibilité » a souligné Ligia Monteino Dias.

Des échanges fructueux pour l’avenir de la protection sociale

Une séance de travail, présidée par le Directeur de cabinet du Premier ministre burkinabè, a permis des échanges approfondis. Le Secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale (SP-CNPS) a partagé l’expertise du Burkina Faso avec la délégation bissau-guinéenne.

Cette mission, après une première étape réussie au Cap-Vert, permettra à la Guinée-Bissau de capitaliser sur les bonnes pratiques et d’enrichir la mise en œuvre de sa propre politique sociale nationale.

