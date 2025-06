Taekwondo au Burkina Faso: 78 candidats face au jury pour la passation de grade

publicite

La Fédération burkinabè de taekwondo a lancé sa saison 2025 avec une activité majeure : une passation de grade organisée le samedi 28 juin 2025 à Ouagadougou. Plusieurs pratiquants de taekwondo ont tenté de décrocher la ceinture noire ou un nouveau grade.

Jour de passation de grade à la Fédération burkinabè de taekwondo. 78 candidats : athlètes étaient venus passés cet examen pour évoluer en grade. Malgré le stress, les candidats ont pu s’exprimer devant le jury composé des grands maitres de la fédération burkinabè de taekwondo.

Eli Bognini, l’un des candidats postule pour une 4e dan en ceinture noire. « C’est stressant, mais avec une bonne régularité aux entraînements, il n’y a pas de raison d’échouer », explique-t-il toujours en sueur. Mais après son passage, il se dit soulager d’avoir passé cette épreuve importante pour lui.

Le baccalauréat des taekwondoistes

Pareil pour Victorine Zerbo, déjà détentrice de la ceinture noire 2e dan et candidate pour le 3e dan. « On était stressé, mais après le passage, on est très à l’aise. On laisse maintenant au jury le soin d’apprécier notre niveau », dit-elle visiblement soulagée.

Pour le président de la Fédération, William Ouédraogo, cette activité dépasse le simple cadre d’un examen. « Comme pour tout type d’apprenants, un examen marque l’évaluation des acquis. Le passage de la ceinture noire est comme le baccalauréat pour le 1er Dan. Il symbolise le passage dans la cour des grands », souligne-t-il.

William Ouédraogo rappelle que l’objectif est de vérifier le niveau des pratiquants par les maitres les plus gradés et les plus avertis. « La particularité de cette première session de notre mandat est aussi d’évaluer à partir de quel niveau la direction technique pourra autoriser l’accès aux stages de formation d’instructeur fédéral », prévient-il. Le diplôme d’instructeur fédéral sera obligatoire pour autoriser l’enseignement du taekwondo au Burkina Faso.

Un niveau à améliorer

Du côté de la direction technique nationale (DTN), le bilan est mitigé. « Le niveau général n’est pas très encourageant. Mais avec les stages et les regroupements qu’on prévoit, cela devrait s’améliorer », Jean Bapstise Zongo, le directeur technique national de la fédération burkinabè de taekwondo.

Il annonce également une tournée dans les provinces pour mieux regrouper les ceintures noires et renforcer leurs compétences. « Avec le président, nous avons convenu d’aller dans les régions pour organiser des sessions de mise à niveau.

Cet aspect est déjà acquis, il reste maintenant à le mettre en œuvre ». Avec cette activité, la fédération burkinabè de taekwondo peut désormais dérouler le reste de son programme d’activités. Les candidats connaitront les résultats ce lundi 30 juin 2025.