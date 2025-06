Opération PANGEA : Le Burkina Faso saisit plus de 816 000 faux comprimés dans une vaste opération internationale

La Direction Générale de la Police Nationale du Burkina Faso, via son Bureau Central National INTERPOL, a activement participé à l’Opération PANGEA, une vaste action coordonnée par INTERPOL et impliquant 89 pays. Au côté de la Direction Générale des Douanes et de l’Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique, le Burkina Faso a ciblé le trafic de faux médicaments.

L’Opération PANGEA a porté un coup sévère aux réseaux de criminalité pharmaceutique à l’échelle mondiale : 769 personnes ont été arrêtées, 123 groupes criminels ont été démantelés, 13 000 plateformes de vente de faux médicaments en ligne ont été fermées. Plus de 28 milliards de francs CFA de produits pharmaceutiques illicites ont été saisis.

Au-delà des saisies, les forces de l’ordre mondiales ont ouvert 1 728 enquêtes et émis 847 mandats de perquisition pour cibler ces réseaux criminels.

Le Burkina Faso s’illustre par une saisie majeure

Au Burkina Faso, l’opération a permis la saisie de plus de 816 000 comprimés, incluant des analgésiques et des anti-inflammatoires. Ces produits illicites étaient dissimulés dans des véhicules en provenance d’un pays voisin.

Il est crucial de noter que 93 % des médicaments illicites saisis n’avaient aucune autorisation réglementaire des autorités sanitaires nationales. Ces produits peuvent contenir des substances contrefaites, de qualité inférieure ou falsifiées, présentant un risque grave pour la santé publique. Les 7 % restants ont été identifiés comme des produits contrefaits, détournés ou mal étiquetés.

Appel à la vigilance et à la collaboration continue

Le Directeur Général de la Police Nationale salue ce « coup de semonce » porté à la criminalité pharmaceutique. Il est convaincu que seule une action concertée des forces de l’ordre à travers le monde permettra de combattre efficacement la prolifération des faux médicaments.

La Police Nationale exhorte la population à faire preuve de la plus grande vigilance lors de l’achat de produits pharmaceutiques et à privilégier les officines habilitées par l’État burkinabè. Enfin, elle tient à saluer l’excellente collaboration avec la Douane burkinabè et l’Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique dans le cadre de cette opération d’envergure mondiale.

