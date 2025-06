Hervé Koffi à Angers SCO, le club officialise son arrivée

publicite

Le club d’Angers en Ligue 1 a officialisé l’arrivée du gardien de but Hervé Kouakou Koffi. Sur son site internet, le club a confirmé l’arrivée du gardien de but burkinabè ce lundi 30 juin 2025.

« Apparu à six reprises sous la tunique sang et or en 2024/25, le gardien burkinabè est prêté sans option d’achat au club angevin pour la saison 2025/26 de Ligue 1 », a annoncé le Racing Club de Lens sur son compte X, anciennement Twitter. Le Burkinabè s’engage avec Angers SCO pour toute la saison.

Ce prêt permettra à Hervé Kouakou Koffi de rebondir. Aligné à six reprises par le RC Lens, le club lui avait préféré Matthew Ryan au poste de titulaire. Le site d’Angers souligne « la solide expérience », du gardien formé à Rahimo FC.