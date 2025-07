Ouagadougou : Des associations burkinabè et espagnole unissent leurs forces pour lutter les violences faites aux femmes dans l’arrondissement 6

publicite

0 Partages Partager Twitter

Deux associations burkinabè et une association espagnole unissent leurs forces pour lutter contre les violences faites aux femmes à Ouagadougou notamment dans les quartiers Song Naaba et Kouritinga. Avant le démarrage des activités, elles ont initié, le lundi 30 juin 2025, une formation d’une dizaine de jours au profit des acteurs de mise en œuvre. Le projet interviendra également dans certaines institutions à savoir la mairie de l’arrondissement 6 et le CSPS de Song Naaba.

Selon les données de l’OMS, 1 femme sur 3 est victime de violences physiques et/ou sexuelles perpétrées par un partenaire ou de violences sexuelles de la part d’un autre homme.

Au Burkina Faso, une étude de l’Institut national de la statistique et de la démographie menée en 2021, plus de la moitié des femmes subissent une forme de violence perpétrée par un homme, dans la grande majorité des cas par un partenaire intime.

Ghislain Kaboré Billa, coordonnateur du projet a confié que ce projet consiste à sensibiliser les populations de l’arrondissement 6 principalement celles des quartiers Song Naaba et Kouritinga.

Pour la première phase du projet qui couvre une période d’une année, les initiateurs envisagent toucher au moins 800 personnes en raison de 400 femmes et 400 hommes. «Nous sommes convaincus que nous allons dépasser ce nombre parce qu’actuellement, nous venons commencer la formation des promoteurs et promotrices et les alliés institutionnels pour atteindre les objectifs escomptés», a-t-il dit.

Par ailleurs, il appelle les populations de Kouritenga et de Song Naaba à réserver un accueil chaleureux à leurs collaborateurs une fois qu’ils seront déployés sur le terrain. « Ce ne sont que des causeries, des sensibilisations. Nous ne sommes pas venus imposer, on vient échanger avec vous pour provoquer le changement en aménant les gens à échanger sur les causes de la violence qu’eux-mêmes ignorent », a-t-il ajouté.

Séverin Sanou, président de la délégation spéciale de l’arrondissement 6 a affirmé que ce projet permettra de résorber les violences faites au sein de la communauté de son ressort administratif. «La délégation spéciale considère les violences faites aux femmes comme une question cruciale et un problème grave de société auquel nous devons tous nous attaquer. C’est pourquoi je voudrais affirmer la disponibilité de la délégation spéciale à soutenir ce projet », a-t-il soutenu.

Pour terminer , il a appelé les différents acteurs à s’impliquer activement afin de changer la donne.

En rappel, le consortium est composé de l’association Actions Toi et Moi Burkina, association KAMY et l’association espagnole SONORIS CAUSA.

Willy SAGBE

Burkina 24