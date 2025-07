Vista Group Holding finalise l’acquisition majoritaire de Société Générale Burkina Faso

publicite

Vista Group Holding a officiellement annoncé, le lundi 30 juin 2025, la finalisation de son acquisition majoritaire du capital de Société Générale Burkina Faso. Cette opération stratégique marque une étape clé dans le renforcement de la présence de Vista Group sur le marché financier burkinabè.

Déjà bien établi au Burkina Faso avec Vista Bank Burkina (active depuis 2021) et Vista Assurances Burkina (récemment lancée), Vista Group Holding consolide significativement son positionnement dans le pays grâce à cette nouvelle acquisition.

Le groupe se positionne désormais parmi les principaux acteurs financiers du Burkina Faso, tant par son nombre de clients que par son réseau de distribution étendu et l’élargissement de son offre de services.

Yao Kouassi, Directeur général de Vista Group Holding, a salué la qualité des échanges avec Société Générale, soulignant un partenariat bâti sur la responsabilité mutuelle et une coopération constructive. « Nous exprimons notre profonde reconnaissance au Groupe Société Générale pour la qualité des échanges et du partenariat qui ont permis de conclure cette opération stratégique », a-t-il déclaré.

Une stratégie panafricaine ambitieuse

Yao Kouassi a également détaillé la stratégie panafricaine du groupe, qui vise à étendre ses activités à 25 pays dans les prochaines années.

« Le Groupe Vista, né de la volonté d’entrepreneurs africains engagés, s’impose aujourd’hui comme un acteur bancaire panafricain déterminé à promouvoir l’inclusion financière et à contribuer au développement économique durable de notre continent », a-t-il précisé.

Présent dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et australe, comme la Guinée, la Sierra Leone, la Gambie et le Mozambique, Vista Group Holding cible particulièrement les espaces économiques de l’UEMOA et d’Afrique centrale.

Cette acquisition au Burkina Faso est une avancée majeure pour renforcer sa présence et déployer sa vision, fondée sur la proximité, la digitalisation, l’efficacité et la confiance.

Le groupe s’engage à accompagner une large clientèle, des particuliers aux PME et grandes entreprises, en leur proposant des solutions innovantes, inclusives et adaptées aux réalités locales. Cette approche s’appuie sur l’expertise des équipes de Vista Group et la force de son réseau régional.

Filiale de Lilium Group LLC, Vista Group Holding offre une gamme complète de produits et services financiers, incluant les comptes courants, les solutions d’épargne, de crédit, de paiement et d’assurance.

Cette acquisition confirme l’ambition de Vista Group Holding de jouer un rôle clé dans le développement du secteur financier africain, en facilitant l’accès à des services modernes et inclusifs pour tous.

