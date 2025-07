La centrale solaire de Gonsin : Un modèle concret de l’initiative Desert to Power

À l’issue de la 5e réunion ministérielle de l’Initiative Desert to Power, tenue le lundi 30 juin 2025 à Ouagadougou, une délégation de la Banque africaine de développement (BAD) et des représentants des pays membres de l’Initiative ont effectué une visite de terrain à la centrale solaire de Gonsin, près de Ouagadougou. Cette visite visait à démontrer les progrès tangibles de l’Initiative Desert to Power, qui œuvre à transformer le potentiel solaire du Sahel en énergie pour la population.

La centrale photovoltaïque solaire de Gonsin, connue sous le nom de projet Yeleen « lumière » en langue Dioula, est une installation photovoltaïque de pointe. D’une capacité de production de 42 mégawatts (MW), elle se distingue par son système de stockage d’énergie par batterie intégrée.

Pour le Dr. Kevin Kariuki, vice-président du complexe de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte de la BAD, la centrale de Gonsin est la preuve irréfutable que Desert to Power est en train de fournir de l’énergie. Il a insisté sur l’importance de la visite terrain.

« Ce matin, on a discuté dans une salle de réunion. Mais c’est différent de voir directement les réalisations concrètes », a-t-il affirmé. Cette démonstration pratique a permis aux délégations des pays du Sahel, de constater « la viabilité et l’efficacité » de ces projets à grande échelle.

Le Dr. Kevin Kariuki, a précisé que ce système permet de «décharger, jusqu’à 10 MW pour 48 minutes ou quel que soit le ratio que vous voulez». Cette capacité de stockage, dit-il, est important pour assurer une alimentation électrique stable et continu qui surmonte l’intermittence inhérente à l’énergie solaire.

Le Dr. Alidou Koutou, Directeur général de l’énergie du Burkina Faso, a souligné l’importance de cette visite, qui permet selon lui de toucher du doigt les réalisations du projet. Il a mis en avant la capacité de stockage de 10 mégawatts de la centrale, un atout majeur pour la stabilité du réseau.

Lancé le 23 mars 2023, le projet Yeleen représente un investissement de 141,6 millions d’euros, soit plus de 90 milliards de francs CFA. Il est le fruit d’un partenariat financier impliquant la Banque africaine de Développement (BAD), l’Agence française de développement (AFD), l’Union européenne, l’État burkinabè et la SONABEL.

La centrale de Gonsin se positionne comme un modèle pour les 11 pays du Sahel engagés dans l’Initiative Desert to Power, selon les visiteurs du jour. L’objectif de cette initiative est d’atteindre une production solaire de 10 000 MW, afin de permettre ainsi de fournir un accès à l’électricité à 250 millions de personnes dans la région.

Akim KY

Mahaoua SANOGO (stagiaire)

Burkina 24