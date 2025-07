Clôture de la 5e réunion ministérielle « Desert to Power » : Le Sahel s’engage pour l’Énergie solaire

La 5e réunion ministérielle de l’Initiative Desert to Power a officiellement pris fin le lundi 30 juin 2025 à Ouagadougou. Présidée par le Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, la rencontre a rassemblé les pays membres de l’Initiative dont, le Burkina Faso, le Mali, Djibouti, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, avec pour objectif principal de renforcer le Partenariat Public-Privé dans la mise en œuvre de cette initiative.

La réunion s’est conclue par une déclaration ministérielle lue par le Dr. Alidou Koutou, Directeur Général de l’Énergie et point focal national Desert to Power.

La déclaration a stipulé, « Nous, Ministres en charge du portefeuille de l’énergie du Burkina Faso, de la République du Niger, de la République du Tchad, de la République de Djibouti, les représentants des ministres de la République du Mali et de la République Islamique de la Mauritanie réunis ce 30 juin 2025 à Ouagadougou avons discuté des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l’Initiative Desert to Power de la Banque Africaine de Développement ainsi que des perspectives », a-t-il cité.

Cette déclaration met en évidence les progrès réalisés et la volonté collective de poursuivre le développement de l’Initiative, qui vise à transformer l’énorme potentiel solaire du Sahel en une source d’énergie durable pour des millions de personnes.

En clôturant la cérémonie, le Ministre Yacouba Zabré Gouba a exprimé sa satisfaction des résultats de l’initiative. D’ailleurs, il a salué les réalisations accomplies dans le contexte spécifique de la région du Sahel. « Au regard des résultats obtenus qui ont fait l’objet de présentation ce matin, nous pouvons nous féliciter pour les projets réalisés dans ce contexte particulier de la région du Sahel », a exprimé le ministre.

Cependant, le Ministre a également souligné la nécessité de redoubler d’efforts et de travailler en synergie pour atteindre les objectifs fixés. Il a rappelé l’importance d’une vision commune pour laquelle chaque partie prenante doit jouer pleinement sa partition au niveau politique, institutionnel et financier.

Cet appel à une collaboration renforcée entre les acteurs publics et privés est importante pour accélérer le déploiement des projets et assurer un accès équitable à l’énergie dans la région.

Mahaoua SANOGO

Pour Burkina 24