Nouveau découpage administratif : Le Burkina Faso réorganisé en 47 provinces et 17 régions, toponymes endogènes pour les circonscriptions administratives 

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé, ce mercredi 2 juillet 2025, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Lors du point fait à la presse à la fin des travaux, le ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises pour la marche de la Nation.

Le Burkina Faso passe de 13 à 17 régions et de 45 à 47 provinces

Au titre du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Conseil a examiné deux projets de décrets portant respectivement changement de dénomination des provinces et des régions, et réorganisation du territoire national avec la création de nouvelles circonscriptions administratives. Pour le Ministre d’État, chargé de l’Administration territoriale, Emile ZERBO, ce nouveau dispositif organisationnel découle de la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, et privilégie le critère de défense stratégique.

« Prenant en compte cette dimension sécuritaire, les anciennes régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est et du Sahel, qui représentent à elles seule 43% du territoire national ont été réorganisées. Et de cette réorganisation, il y a 4 nouvelles régions qui ont été créées ainsi que de nouvelles provinces », précise-t-il. Il s’agit de deux nouvelles provinces à savoir la province du Dyamongou avec Kantchari comme chef-lieu, et la province Karo-Peli avec pour chef-lieu Arbinda.

Les quatre nouvelles régions sont : le Soum avec pour chef-lieu Djibo, la Sirba dont le chef-lieu est Bogandé, la Tapoa avec comme chef-lieu Diapaga et le Sourou qui a pour chef-lieu Tougan. Ainsi, le Burkina Faso compte 47 provinces et 17 régions.

Toutes les circonscriptions administratives ont désormais un nom endogène

Le Conseil a adopté un décret portant sur le changement de toponymes des régions en langue nationale pour promouvoir nos valeurs endogènes. Désormais les 17 régions portent les toponymes suivants : Bankui (Dédougou), Djôrô (Gaoua), Goulmou (Fada N’Gourma), Guiriko (Bobo-Dioulasso), Kadiogo (Ouagadougou), Kuilsé (Kaya), Liptako (Dori), Nando (Koudougou), Nakambé (Tenkodogo), Nazinon (Manga), Oubri (Ziniaré), Sirba (Bogandé), Soum (Djibo), Tannounyan (Banfora), Tapoa (Diapaga) Sourou (Tougan) et Yaadga (Ouahigouya).

De même, les provinces du Sanmatenga et de l’Oubritenga deviennent respectivement le Sandbondtenga et le Bassitenga. La province du Soum prend le nom de Djelgodji et la Kossi s’appellera désormais Kossin.

Le Ministre Emile ZERBO a précisé qu’une période transitoire de six mois a été décrétée pour la mise en œuvre de cette réorganisation administrative du territoire.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso