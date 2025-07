Cybercriminalité : Un maître chanteur spécialisé dans l’arnaque à la webcam arrêté à Ouagadougou

publicite

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) vient de mettre fin aux agissements d’un cyber-escroc présumé, spécialisé dans l’usurpation d’identité et le chantage à la webcam. Cet individu semait la terreur en ligne, piégeant ses victimes grâce à des profils fictifs et des promesses fallacieuses.

Le suspect, identifié par ses initiales B.H., est un homme de 30 ans, employé de commerce et récidiviste, domicilié à Ouagadougou. Il opérait sur de multiples plateformes numériques, utilisant une panoplie de faux comptes pour mener ses opérations de chantage :

Facebook : « Stéphanie Joli », « Djeneba Maiga », « Dedbô Oudalan »

TikTok : « angel.olivia225 », « kedirakideekamara », « Stéphanie Joli »

Instagram : « Sandri_joly », « la7917princesse »

WhatsApp : Six comptes utilisant des numéros de téléphone à indicatifs nationaux et étrangers usurpés.

Pour rendre ses personnages crédibles, B.H. publiait régulièrement des photos de jeunes filles téléchargées sur Internet, dépeignant une vie de luxe, de confort et de réussite. L’objectif était clair : séduire et gagner la confiance de ses potentielles victimes.

De la curiosité au chantage : le piège de la webcam

Attirées par ce train de vie fastueux, plusieurs jeunes filles cherchaient à percer le « secret » de B.H. Habilement, il jouait sur leur curiosité en leur faisant croire qu’il côtoyait des hommes fortunés et proposait de les mettre en relation avec eux.

Une fois l’intérêt éveillé, il reprenait contact avec les plus réceptives et les incitait à participer à un appel vidéo intime via WhatsApp, soi-disant avec l’un de ces « riches prétendants ». En réalité, derrière l’écran, se cachait B.H. lui-même.

Dès qu’il était en possession de vidéos compromettantes, il recontactait ses victimes et les menaçait de diffuser ces contenus sur les réseaux sociaux si elles ne lui versaient pas une somme d’argent.

Arrestation et appel à la vigilance

Interpellé et auditionné par la BCLCC, B.H. a reconnu les faits. Il a été déféré devant Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga I, où il devra répondre de ses actes.

La BCLCC saisit cette occasion pour rappeler à tous les internautes l’importance de faire preuve d’une extrême vigilance dans leurs interactions en ligne, particulièrement avec des inconnus. Elle invite toute personne victime ou témoin de faits similaires à les signaler immédiatement via ses canaux officiels.

Source : BCLCC