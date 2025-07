Annonce | CAN 2024 : tout ce que vous devez savoir sur le principal tournoi de football féminin du continent

publicite

La 15ᵉ Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN 2024) débutera à Rabat le 5 juillet. Le tournoi se déroule au Maroc pour la deuxième fois consécutive ; la précédente édition s'y était tenue en 2022. Cette fois, les matchs se dérouleront dans six stades répartis dans cinq villes, dont le stade olympique de Rabat et deux stades de Casablanca. Ce championnat promet d'être l'un des plus compétitifs et spectaculaires de l'histoire du football féminin sur le continent.

Composition des groupes et favoris du tournoi

Douze sélections sont réparties en trois groupes de 4.

Groupe A : Maroc, Zambie, Sénégal, RD Congo

Groupe B : Nigéria, Tunisie, Algérie, Botswana

Groupe C : Afrique du Sud, Ghana, Mali, Tanzanie

Le Nigéria est le grand favori du tournoi. Détenant le record avec 11 titres à son compteur, il n’a plus soulevé la Coupe d’Afrique des nations depuis 2018, ce qui ne fait qu’accroître l’envie des joueuses de remporter le trophée. Les Super Falcons occupent le plus haut rang du classement FIFA parmi les équipes africaines : 36ᵉ. Entraînées par le spécialiste local Justin Madugu, elles compteront sur le talent de Chaimaka Nnadozie, meilleure gardienne d’Afrique des deux dernières années, et d’Asisat Oshoala, attaquante vedette de renommée mondiale, pour les matchs cruciaux.

Parmi les prétendantes figurent les championnes du continent en titre, l’équipe sud-africaine. Le collectif occupe la 54ᵉ place du classement FIFA, soit le deuxième meilleur résultat parmi les équipes africaines. Le leader de l’équipe, Thembi Kgatlana, sera absente pour des raisons personnelles, mais les brillantes attaquantes Hildah Magaia, lauréate du Soulier d’Or de la CAN 2022, et Jermaine Seoposenwe, qui évolue régulièrement dans le championnat mexicain, sont tout à fait prêtes à livrer une belle prestation.

L’équipe marocaine, pays hôte du tournoi, nourrit également de grandes ambitions. Son principal atout est son sélectionneur Jorge Vilda, qui a déjà mené l’équipe espagnole au titre de championne du monde en 2023. Avec les Marocaines, qui ont prouvé leur talent dans le cadre de ce même tournoi en battant la solide équipe allemande en phase de groupes, Vilda peut se fixer des objectifs ambitieux. La confrontation en poule contre la Zambie, qui les a éliminées des qualifications olympiques, sera un bon test pour les hôtes.

La Zambie compte deux superstars dans son effectif : Barbra Banda, actuelle détentrice du titre de meilleure footballeuse africaine, et Racheal Kundananji, qui, comme Banda, figure parmi les quatre joueuses les plus onéreuses du monde. Les Copper Queens sont tout à fait capables d’atteindre les phases décisives du tournoi.

Parmi les outsiders figurent le Botswana (153ᵉ au classement FIFA), la Tanzanie (137ᵉ) et la RD Congo (109ᵉ), mais même ces sélections peuvent contrecarrer les plans des favoris. Chaque match est un défi et une opportunité. Certaines rêvent de leur premier podium, d’autres de retrouver le sommet.

