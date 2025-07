Journée internationale de la presse sportive : L’AJSB met l’accent sur l’engagement patriotique de ses membres

publicite

L’Association des Journalistes Sportifs du Burkina Faso (AJSB) a célébré la Journée internationale de la presse sportive le samedi 5 juillet 2025. Cette 3ème édition a été placée sous le thème « Rôle et responsabilité de la presse sportive dans le processus de révolution populaire et progressiste au Burkina Faso ». Une manière pour l’AJSB de rappeler l’importance de ses membres dans ce contexte de la reconquête du territoire national.

Chaque année, le 2 juillet marque la Journée internationale de la presse sportive dans le monde entier. Au Burkina Faso, l’AJSB commémore cet événement depuis plusieurs années en rassemblant ses membres pour des échanges et la définition de perspectives. L’association a renouvelé cet exercice ce samedi 5 juillet 2025 à Tintoulou.

Cette année, l’accent a été mis sur la responsabilité des membres de l’AJSB dans le contexte de la reconquête du territoire national, à travers le thème susmentionné.

Pour le président de la faîtière, Ibrahim Diallo, le journaliste sportif ne doit pas rester en marge de ce processus. « Le sport est un domaine de passion, c’est vrai, mais c’est aussi un domaine de résilience et d’exploit. Le Burkina Faso est notre bien commun, nous n’avons pas deux pays », a-t-il déclaré.

L’accompagnement de la dynamique des autorités a été une priorité prônée par le président. À cet effet, le ministère en charge de la Communication a été représenté par Harouna Sana.

Il a souligné que : « C’est un thème d’actualité. Il vient accompagner la politique du gouvernement dans ce processus de résilience et de développement ».

Le représentant du parrain, Boukari Belem, a également salué la pertinence de ce thème. « Notre pays traverse une période où tous les efforts sont salutaires. Nous voyons comment les journalistes s’efforcent de nous apporter de la joie et de nous permettre de garder espoir pour l’avenir. Plus le sport avance, plus il galvanise et plus nous sommes résilients », a affirmé Boukari Belem.

Entre échanges, réseautage et divertissement, cette journée a offert aux membres de l’AJSB l’opportunité de faire une rétrospection et de mieux se connaître. Des panels sur le thème principal de l’édition ont également été organisés. Aussi, les membres de cette structure ont procédé, au cours de cette journée à une plantation d’arbres.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24