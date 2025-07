Communiqué | Nestlé YEP : la plateforme qui aidera les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat

publicite

0 Partages Partager Twitter

Vous êtes jeunes, ambitieux, plein d’idées mais vous ne savez pas par où commencer ?

Bonne nouvelle : Nestlé Burkina lance la deuxième édition de son programme de certification dénommé YEP : www.nestleyouthentrepreneurship.com .

La plateforme YEP (Youth Entrepreneurship Platform), initiée par Nestlé, offre aux jeunes

l’opportunité de développer leurs compétences et de se préparer efficacement à intégrer le secteur de l’entrepreneuriat.

« Pour diverses raisons, plusieurs jeunes se retrouvent à démarrer un petit business afin de se

prendre en charge. Souvent, il arrive qu’Ils ne disposent pas suffisamment de connaissances

pour réussir leur projet entrepreneurial. Notre plateforme YEP, leur donnera l’opportunité

d’acquérir des bases solides afin de réussir leur aventure », a expliqué Olivier ATSÉ, DRH de

Nestlé Burkina Faso.

YEP, c’est quoi exactement ?

Il s’agit d’une plateforme numérique gratuite destinée à accompagner les jeunes dans la

réalisation de leurs idées en projets concrets. Après inscription sur la plateforme, les utilisateurs

peuvent suivre un programme structuré autour des modules suivants :

• Génération d’idées

• Création de solutions

• Entrepreneuriat

• Entretiens avec des entrepreneurs

À l’issue de chaque module, un certificat est délivré aux participants ayant réussi l’examen final.

« En 2024, plus de 100 jeunes du Burkina Faso ont obtenu, avec succès, leur en entrepreneuriat délivré par les responsables certificat mondiaux du groupe Nestlé. Lors d’une cérémonie officielle de remise de diplômes, les lauréats ont reçu leur certificat physique des mains des membres du comité de direction de Nestlé au Burkina Faso », a précisé Omaro KANÉ, directeur de la communication institutionnelle et des affaires publiques.

Pourquoi rejoindre YEP ?

Chaque jeune doit bénéficier d’opportunités favorisant sa réussite. Le programme YEP met à

leur disposition des outils adaptés pour faciliter leurs premiers pas dans l’entrepreneuriat et

accéder à des opportunités concrètes. Il constitue également un cadre propice à l’échange, à

la collaboration et à l’inspiration entre jeunes désireux de contribuer à un avenir plus

prometteur. Cette année, la cérémonie de distinction des prochains lauréats se tiendra en

septembre. Les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire sans délai et à suivre les modules

proposés via le lien indiqué : www.nestleyouthentrepreneurship.com

Les candidats les plus performants et les plus rapides bénéficieront d’un accompagnement

particulier de Nestlé Burkina dans la réalisation de leur projet entrepreneurial.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’initiative mondiale de Nestlé à destination des jeunes.

Il met l’accent sur l’emploi, l’employabilité et l’entrepreneuriat. Au Burkina Faso, plus de 20 000

jeunes ont déjà bénéficié de divers projets développés dans le cadre de cette initiative.